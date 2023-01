Neuer Serien-Donnerstag: Sat.1 zeigt «Blackout» als nächstes

TV-News

Am heutigen Donnerstag startet Sat.1 mit «Biarritz – Mord am Meer» den neuen Serien-Donnerstag. Moritz Bleibtreu und Marie Leuenberger übernehmen dann Ende Januar.

Am heutigen Donnerstag sorgt Sat.1 für eine Neuerung im Programm, denn statt Reportage- oder Show-Formate serviert der Bällchensender seinem Publikum in den kommenden Monaten vier europäische Miniserien. Den Anfang macht heute Abend die französische Reihe, die Serie umfasst sechs Episoden. Am 19. Januar ist man somit mit der Ausstrahlung durch. Im Nachgang setzt man jeweils auf die Krimi-ReiheAb dem 26. Januar folgt auf «J'ai menti», wie die Serie im Original heißt, die deutsche Produktion, die bereits seit Oktober 2021 beim Streamingdienst Joyn hinter der Bezahlschranke verfügbar ist. Die Serie, in der Moritz Bleibtreu und Marie Leuenberger die Hauptrollen spielen, basiert auf dem Roman von Marc Elsberg. Zum hochkarätig besetzten Cast gehören auch Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Barry Atsma, Stephan Kampwirth und Herbert Knaup besetzt.Am 26. Januar folgt ab 22:20 Uhr dann keine fiktionale Ware wie in den Wochen zuvor. Stattdessen ändert Sat.1 die Strategie und sendet die von Matthias Killing moderiert Gesprächsrunde. In der Live-Sendung spricht der neue Moderator mit Experten, Krisenmanagern und Menschen, die einen Blackout miterlebt haben und diskutiert die Fragen, wie wahrscheinlich ein großer Blackout wirklich ist und wie sich Verbraucher für den Ernstfall rüsten können. Zu Gast sind unter anderem Schriftsteller Marc Elsberg und Notfall- und Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner.Um 23:20 Uhr setzt Sat.1 sein Programm mit dem ersten Teil des Thrillersmit Henning Baum in der Hauptrolle fort. Der Film debütierte im Mai 2018 im Free-TV und holte damals etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer sowie 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Baum spielt Robert Anger, der sein Leben und seinen Job bei der Münchner Polizei liebt. Doch als im Einsatz eine Kollegin erschossen wird, beginnt für Anger ein Alptraum; jemand will ihm den Tod der Polizistin anhängen, außerdem gerät er unter Terror-Verdacht. Von nun an ist Anger der meistgesuchte Mann im Staat und muss nicht nur die Wahrheit hinter der groß angelegten Intrige aufdecken, sondern auch seine Familie beschützen.