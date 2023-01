«Black Panther: Wakanda Forever» startet am 1. Februar

Vermischtes

Der Streamingdienst Disney+ wird den neuen Superhelden-Film schon bald ausstrahlen.

ist ab dem 1. Februar auf Disney+ zu sehen. Die Fortsetzung des Marvel-Hits spielt nach dem Tod von Chadwick Bosemans König T'Challa. Das Volk von Wakanda – insbesondere Königin Ramonda (Bassett), Prinzessin Shuri (Wright), Nakia (Lupita Nyong'o), Okoye (Danai Gurira) und M'Baku (Winston Duke) – trauert über den Verlust und sucht nach einem Weg, wie ihr Königreich weiterbestehen kann.Der Film sorgte an den Kinokassen für Furore: Mit einem Einspielergebnis von 181 Millionen Dollar erzielte er den zweitgrößten Erfolg des Jahres hinter «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».„Den verstorbenen «Black Panther»- Darsteller Chadwick Boseman vermisst man trotz des würdigen Abschieds schmerzlich“, meinte Quotenmeter-Redakteur Markus Tschiedert. „Das schafft jedoch Platz für das weibliche Ensemble, dem man trotzdem gern zuschaut. Manche Handlungsstränge sind jedoch unnötig, und die Special-Effects-Gewitter sind irgendwann ermüdend.“