Geo setzt «Garden Rescue» fort

TV-News

In den vergangenen Wochen waren auf dem Sendeplatz nur Wiederholungen zu sehen.

Der Fernsehsender Geo setzt ab Dienstag, den 17. Januar, um 20.15 Uhr auf neue Ausgaben von. Das Format ist den Zuschauern des Senders allerdings nicht neu, denn man zeigt derzeit Wiederholungen. Nun ist die elfte Episode der fünften Staffel programmiert, die im Jahr 2017 in Großbritannien entstanden ist.Die Produktion von Spun Gold und all3media international erfolgte für die BBC. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender strahlt das Format derzeit sonntags um 16.05 Uhr aus. Vor der Kamera stehen unter anderem Charlie Dimmock, der zwischen 1997 und 2005 schon die Gartensendung «Ground Force» moderierte.In der neusten Folge ist der große Vorgarten mit weitläufigem, unebenem Rasen für Anthony und Christine eine große Herausforderung, denn die beiden wurden im Jahr 2015 in Tunesien bei einem Terroranschlag angeschossen. Anthony hat sich von der Schusswunde erholt, aber Christine kann trotz zweijähriger Rehabilitation nur noch an Krücken gehen. Christine liebt die Gartenarbeit und würde sie gern wieder aufnehmen. Dafür muss die Anlage komplett umgestaltet werden.