Blockbuster-Battle

In diesem Battle treten Channing Tatum als Stripper, Hugh Jackman als Spitzenkandidat und Vin Diesel und Paul Walker als waghalsige Autofahrer gegeneinander an. Wer hat das bessere Ende für sich?

(sixx, 20:15 Uhr)Heiße Performance mit Channing Tatum in der Hauptrolle: Vor drei Jahren gab Mike seine Stripper-Karriere auf, um sich seiner Leidenschaft zu widmen: dem Möbelmachen. Doch seine Jungs locken ihn zu einer letzten Show, die nur so vor Sexappeal, Erotik und Leidenschaft strotzt. Auf ihrem Road-Trip zur Stripper-Convention von Myrtle Beach erlebt die Truppe viele heiße Abenteuer, bei denen Magic Mike mit seinen lasziven Bewegungen beweist, dass er sein Handwerk nicht verlernt hat. Das Quotenmeter-Urteil : „Die Fortsetzung des Überraschungserfolgs findet trotz einer übersichtlicheren Geschichte wesentlich differenziertere Worte zu dem Thema, wie es ist, mit dem eigenen Körper Geld zu verdienen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Sony AXN, 20:15 Uhr)Hugh Jackman spielt in diesem aufsehenerregenden Drama den Aufstieg und jähen Fall des charismatischen Politikers Gary Hart, der als aussichtsreichster Kandidat für die demokratische Präsidentschaftskanditatur von 1988 galt. Seine Karriere scheiterte jedoch an der außerehelichen Beziehung zu Donna Rice. Quotenmeter zog dieses Fazit zum Kinostart vor vier Jahren: „Gestützt durch eine griffige Performance von Hugh Jackman in der jovialen, aber auch starrsinnigen Hauptrolle, sowie einen solide aufspielenden Cast, darunter Vera Farmiga als geduldige Ehefrau, deren Sicht auf die Ereignisse Reitman gerne ausführlicher hätte ausbreiten können, um ein runderes Bild zu liefern, ist «Der Spitzenkandidat» ebenso kurzweilig wie diskursanregend.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 6(ZDFneo, 20:15 Uhr)Auf spektakuläre Weise gelingt Dominic Toretto der Ausbruch aus einem Gefangenentransport. Geplant und durchgeführt wurde die Aktion von seinem Freund Brian O'Conner und seiner Schwester Mia. Ihre Flucht führt das Trio nach Rio de Janeiro, wo es auch gleich einen Auftrag annimmt. Doch der Coup, drei Autos von einem fahrenden Zug zu stehlen, misslingt, lediglich ein Ford GT 40 wird erbeutet. Dieser erweist sich jedoch als extrem wertvoll: Im Wagen finden sie einen versteckten Chip, auf dem mehrere Geldverstecke des dubiosen Geschäftsmannes Hernan Reyes aufgeführt sind. Doch der amerikanische Sicherheitsdienst ist ihnen dicht auf den Fersen. Da bei dem Raub im Zug ein DEA-Agent starb, ist Luke Hobbs mit einem Fahndungsteam vom Diplomatic Security Service, DSS, in Rio de Janeiro eingetroffen, um die flüchtigen PS-Freaks zu fassen. Währenddessen haben Brian, Mia und Dominic zur Verstärkung einige alte Freunde nach Brasilien gerufen. Zusammen schmieden sie einen Plan, wie sie an die Millionen gelangen können. Und natürlich spielen schnelle Autos bei der gefährlichen Mission eine tragende Rolle.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7