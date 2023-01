TLC startet deutsche «Date My Mom»-Version

TV-News

Im Februar zeigt TLC neue Folgen der einstigen MTV-Sendung. Die Premiere erfolgt bereits im Januar hinter der Bezahlschranke bei discovery+.

Mitte der 2000er setzte der Musik-Sender auf zahlreiche Reality-Shows und feierte damit große Erfolge. Eines dieser Formate war die Dating-Show, die nun von TLC neuaufgelegt wird und einen deutschen Ableger erhält. Dieser wird von Endemol Shine Germany produziert und startet bei dem Warner-Bros.-Discovery-Sender am 1. Februar und wird immer mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die erste Folge ist als Preview bereits am 25. Januar auf dem Streamingdienst discovery+ verfügbar.In «Date My Mom» haben fünf Mütter die Chance, das Herz eines Singlemanns zu erobern. Doch sie daten nicht für sich selbst, sondern für ihre Töchter und Söhne. Jeder Single-Mann lernt fünf Mütter kennen. Der erste Eindruck entscheidet, welche Mutter zuerst fliegt. Auf die übrigen vier wartet eine Challenge, die sie beispielsweise zum Töpferkurs, Bogenschießen, Karaoke oder in den Streichelzoo führt.„Das Format «Date my Mom» ist sicher vielen Zuschauer:innen aus früheren Tagen bekannt und hat sich schon damals großer Beliebtheit erfreut. Wir freuen uns, den Dating-Klassiker wieder auf die Bildschirme zu holen und ihm neues Leben einzuhauchen. Mit einem modernen, diversen Cast sorgen wir für beste Unterhaltung auf TLC und wecken gleichzeitig schöne Erinnerungen”, erklärt Marion Rathmann, VP Programming bei Warner Bros. Discovery.