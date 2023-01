Quotencheck

Kurz vor Weihnachten ging es in der VOX-Sendung um die Frage, welcher der Kandidaten professionell kocht. Wie waren die Quoten im Vergleich zum Rest des Jahres?

VOX sendet seit 2006 am werktäglichen Vorabend ab 19:00 Uhr den Kochwettbewerbund hat damit das britische Channel-4-Format «Come Dine With Me» erfolgreich nach Deutschland gebracht. Nach einer Pilotphase Ende 2005 hat sich das Format über die Jahre weiterentwickelt und sorgt neben flotten Sprüchen von Off-Sprecher Daniel Werner auch für kulinarische Leckerbissen. Mittlerweile sind über 4.000 Folgen entstanden, das Jubiläum feierte man im Juni dieses Jahres. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen sendete VOX darüber hinaus die Spezial-Woche, die sich um die Frage „Wer ist der Profi?“ drehte.Den Auftakt sahen am 19. Dezember 1,37 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprach. 0,42 Millionen werberelevante Seher sorgten für eine sehr gute Sehbeteiligung von 8,4 Prozent. An Tag zwei, als unter anderem Ente serviert wurde, schalteten 1,35 Millionen Menschen ein, darunter 0,39 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken leicht auf 5,5 respektive 8,1 Prozent. In der Zielgruppe blieben die Werte am Mittwoch, 21. Dezember, konstant. Insgesamt verringerte sich das Interesse aber auf 1,24 Millionen Zuschauer, die Einschaltquote auf dem Gesamtmarkt sank auf weiterhin ordentliche 5,2 Prozent.Damit war die Talsohle überwunden, denn am Donnerstag stieg die Reichweite auf 1,30 Millionen, der Marktanteil legte auf 5,5 Prozent zu. Mit 0,35 Millionen jungen Zuschauern holte man 7,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und lag damit knapp unterhalb des Jahresschnitts. Deutlich niedriger fiel das Ergebnis dann am Tag vor Heiligabend aus, als 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige für 7,1 Prozent sorgten. Insgesamt wollten 1,24 Millionen wissen, wer der Undercover-Profi der Gruppe war. Es war übrigens Tomek von Tag drei, der geschmorte Kalbsbäckchen servierte und eigentlich Artur heißt, und in der Endabrechnung Zweiter wurde.Im Durchschnitt kam die Profi-Woche damit auf eine Reichweite von 1,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 5,5 Prozent generierten. In der Zielgruppe lief es mit 0,37 Millionen werberelevanten Sehern und 7,9 Prozent Marktanteil wie üblich sehr erfolgreich. Im Vergleich zum Jahresschnitt lassen sich daher auch keine signifikanten Abweichungen erkennen. In der Zielgruppe bestätigte man die Reichweite und lag nur 0,1 Punkte unter dem Jahresanteil. Insgesamt schalteten «Das perfekte Dinner» im Jahr 2022 durchschnittlich 1,20 Millionen Menschen ein (Wiederholungen um 19:00 Uhr miteingerechnet). Der Marktanteil belief sich auf 5,3 Prozent.Im Vergleich zum Jahr 2021 verbesserte sich «Das perfekte Dinner» deutlich. Die Reichweite stieg um durchschnittlich 70.000 Menschen, der Marktanteil lag 2021 bei 4,5 Prozent. In der Zielgruppe hielt man die Reichweite konstant, was angesichts der immer weiter abhandenkommenden jungen Fernsehpublikums für eine tolle Verbesserung um 1,5 Prozentpunkte sorgte. Damit kann VOX auf ein tolles «perfektes Dinner»-Jahr zurückblicken, in dem man auch die kurzzeitige Konkurrenz von Sat.1 mit «Doppelt kocht besser» eindrucksvoll in die Schranken weißen konnte.