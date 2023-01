Wieso auch nicht? «Einfach kochen» mit Mary

TV-News

Am Dienstagabend haben die Fernsehzuschauer von Geo nun die Möglichkeit zur besten Sendezeit unter anderem Brathähnchen zu kochen.

„Da lachen die Hühner“ heißt die Auftaktsendung von. Ab Montag, den 30. Januar 2023, um 21.00 Uhr strahlt die Fernsehstation Geo insgesamt 25 Episoden der kanadischen Produktion aus. Durch die Sendung führt Mary Berg, die für ihre Sendung über ihren Schatten springen musste. Die ehemalige Gewinnerin von «MasterChef Canada» ist nämlich seit über 15 Jahren Pescetarierin.In der ersten Folge machte die 33-Jährige aus Ontario, die einen Abschluss in Informatik hat, ein klassisches Brathähnchen und eine Hühner-Nudelsuppe. Danach gibt es Hoisin-Huhn mit eingelegtem Gemüse frisch vom Wok. Das vierte und letzte Gericht des Tages ist Marys ganz spezielles "Speedy Chicken Parm", ein knuspriges Gericht mit Käse, das ihr Ehemann immer besonders zu schätzen weiß.«Mary Makes It Easy» feierte im 2021 bei CTV Life Channel Premiere, ein Jahr später folgte bei Food Network in den Vereinigten Staaten von Amerika die Ausstrahlung. Im Anschluss wiederholt Geo «Marys Küchenzauber», das aus dem Jahr 2019 stammt.