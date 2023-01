«Abbot Elementary» sammelt Spenden für öffentliche Schulen

Vermischtes

Die Mockumentary über eine Grundschule in den Vereinigten Staaten von Amerika setzt sich gegen soziale Benachteiligungen ein.

Währendfür die zweite Hälfte der zweiten Staffel zu ABC zurückkehrt, hat DonorsChoose eine neue Initiative gestartet, die darauf abzielt, eine Million Dollar in die Klassenzimmer der öffentlichen Schulen zu bringen. DonorsChoose hat Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen dazu aufgerufen, Projekte vorzustellen, für die sie ab Mittwoch eine Finanzierung erhoffen.Ab dem 10. Januar wird die gemeinnützige Organisation zur Feier von «Abbott Elementary» Spenden für diese Projekte entgegennehmen und Spenden bis zu 500.000 Dollar verdoppeln, wobei der Betrag auf 200 Dollar pro Person begrenzt ist, mit dem Ziel, insgesamt eine Million Dollar zu spenden.„Nach dem Vorbild von Quinta Brunson ist die Würdigung des Einflusses von Lehrern ein sehr wichtiger Bestandteil unserer «Abbott Elementary»-Kampagne", so Laura Lovas, Vice President of Strategic Partnerships and Events bei ABC Entertainment. "Abgesehen von der Freude, die die Serie bei den Fans auslöst, ist es lohnend, den positiven Einfluss zu sehen, der durch die kontinuierliche Arbeit mit unglaublichen Marken wie Scholastic in der öffentlichen Bildungsgemeinschaft erzielt wurde. Und jetzt freuen wir uns, dass DonorsChoose bis zu 500.000 Dollar an Spenden verdoppelt, mit dem Ziel, zur Feier von «Abbott» eine Million Dollar für die Finanzierung von Klassenräumen zu erreichen."