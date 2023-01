Eurosport verpflichtet Boris Becker als Experte

TV-News

Während der Australien Open wird der kürzlich aus der Haft entlassene Ex-Profi seine Sendung «Matchball Becker» wiederaufnehmen.

Boris Becker ist zurück in Freiheit und hat nach seinem Sat.1-Interview vor Weihnachten den nächsten TV-Job gelandet. Der Warner-Bros.-Discovery-Sender Eurosport hat den ehemaligen Tennis-Profi als Experten im Rahmen der anstehenden Australien Open verpflichtet. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 16. bis 29. Januar in Melbourne statt. Becker wird an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach durch die Sendungführen. Das Duo ist täglich ab circa 8:45 Uhr sowie nach Ende der australischen Night Session live auf Sendung, um die Matches aus Melbourne und die Geschehnisse in Down Under einzuordnen sowie die Höhepunkte des Turniertages zu präsentieren. Zudem begleitet Boris Becker Top-Matches als Co-Kommentator.WBD begleitet das Turnier vollumfänglich auf seinen linearen Sender Eurosport 1 und im Pay-TV bei Eurosport 2 sowie auf den digitalen Plattformen wie dem Streamingdienst discovery+, wo die komplette Auswahl mit allen Partien ohne Unterbrechung sowie in den ersten Runden ein Konferenz-Stream mit den Matches der deutschen Spieler verfügbar ist. Neben «Matchball Becker» setzt Eurosport auch auf Expertin Barbara Rittner, die mit ihrer Sendungzusammen mit Moderatorin Birgit Nössing jeweils gegen 6:30 Uhr wird auf die Partien der Nacht zurückblicken, in die Analyse gehen und dem Publikum einen ersten Vorgeschmack auf das bieten wird, was die Tennisfans im weiteren Verlauf des Turniertages noch erwartet.Neben den Experten im Studio setzt Eurosport Deutschland beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison auf ein großes Kommentatoren-Team, das die Matches für die Zuschauer begleiten wird. Dazu gehören Benjamin Ebrahimzadeh, Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Dennis Heinemann, Nicola Geuer, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Tobias Kamke, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber, Maximilian Zobel und Markus Zoecke.„Das erste Grand Slam einer Saison ist immer aufregend, und bei Warner Bros. Discovery können Tennisfans nicht nur hautnah die Grand-Slam-Rückkehr von Alexander Zverev verfolgen, sondern auch die komplette Tennisaction auf unseren Eurosport-Sendern sowie unserer Streaming-Plattform discovery+ genießen. Inklusive unserer umfangreichen Rahmenberichterstattung bilden wir dort jeden Blickwinkel der Tennis-Action ab”, erklärt Jochen Gundel, Senior Manager Sport bei Warner Bros. Discovery Deutschland, und ergänzt: „Bei Warner Bros. Discovery präsentieren seit jeher einige der größten Persönlichkeiten der Tenniswelt das Geschehen und geben mit ihrer Weltklasse-Expertise einmalige Einblicke. Ich freue mich sehr, dass Boris Becker bereits zu den Australian Open in unser Eurosport-Team zurückkehrt. Boris ist seit 2017 fester Bestandteil der Tennis-Übertragungen auf Eurosport und hat in dieser Funktion unglaublich viel Anerkennung und Zuspruch erfahren, die Tennisfans mit seinen Analysen und Einblicken begeistert und 2018 dafür sogar den Deutschen Fernsehpreis erhalten. Mit Barbara Rittner ist zudem die herausragende Tennisexpertin im deutschen Fernsehen weiterhin für uns im Einsatz. Barbara erläutert das Geschehen sowohl in ihren Analysen im Studio als auch im Kommentar voller Emotion und mit herausragender Expertise.”