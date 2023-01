Football-Nachfolger: ProSieben setzt sonntags auf neuen «Galileo»-Ableger

TV-News

In «Galileo X-Plorer» möchte ProSieben sein Publikum mit auf Reisen um die ganze Welt nehmen. Erster Halt: die Sahara-Wüste.

Die Football-Saison in der NFL steht aktuell vor dem letzten Spieltag der Regular Season, ab dem 14. Januar beginnen die Play-offs. Damit endet nicht nur die Saison, sondern auch die Rechteperiode für die ProSiebenSat.1-Gruppe, die die Übertragungen an RTL verloren hatte ( Quotenmeter berichtete ). Seit September dürften demnach die Vorbereitungen auf ein Nachfolge-Programm auf Hochtouren laufen. Dies betrifft aber nicht nur die Primetime am Sonntagabend, sondern auch den Vorabend ab 19:00 Uhr. Um diese Zeit erfolgt in den US-Stadien bekanntlich der Kick-off.Am Mittwoch präsentierte ProSieben eine Lösung und griff auf die bekannte Programm-Markezurück. Ab dem 22. Januar, wenn die Playoff-Spiele in den USA erst am späten Abend deutscher Zeit angepfiffen werden, sendet ProSieben ab 19:05 Uhr. Der Ableger verspricht, das Publikum auf Entdeckungs- und Erlebnisreisen rund um die Welt zu nehmen. In der ersten Folge des neue Wissensmagazins geht es in die größte Trockenwüste der Welt, die Sahara. Dort zeigt Reporter Vincent Dehler, dass die Sahara kein toter Fleck ist, sondern eine wahre Wunderwelt, in der mehr als fünf Millionen Menschen trotz widriger Bedingungen leben. Er sucht Antworten auf die Fragen, was man von der größten Wüste der Welt lernen kann und wie wichtig die Sahara für das globale Ökosystem ist.„Das neue «Galileo X-Plorer» unterscheidet sich sehr von den «Galileo»-Ausgaben unter der Woche: «Galileo X-Plorer» ist internationaler und abenteuerlicher. 2023 reisen wir quasi mit unseren Zuschauer:innen in 49 Sonntagen um die Welt“, beschreibt «Galileo»-Redaktionsleiterin Ulrike Krey die Unterschiede zu den werktäglichen «Galileo»-Folgen.Offen bleibt damit aber nach wie vor, was ProSieben ab dem 29. Januar in der Primetime zeigen wird. Im Spätsommer verabschiedete man sich vom Blockbuster am Sonntagabend, um nach nur einer Folge des neugestarteten Formatsdie Reißleine zu ziehen. Stattdessen nahm man «ranNFL Football» ins Programm, mit dem Zusatz «Local Hero» und die anderen ähnlich gelagerten Traveltainment-Formate im Frühjahr 2023 nach der NFL-Saison auszustrahlen. Ob man trotz der miesen Einschaltquote von 3,2 Prozent in der Zielgruppe für die «Local Hero»-Premiere an dem Plan festhält, bleibt aber abzuwarten.