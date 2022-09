RTL Deutschland klaut ProSiebenSat.1 die NFL-Rechte

TV-News

Überraschung auf dem Sportrechte-Markt! Ab dem kommenden Jahr hat die NFL in Deutschland ein neues Zuhause bei RTL und Nitro. ProSieben und ProSieben Maxx gingen bei der Rechtevergabe leer aus.



Man darf durchaus von einem Coup sprechen, den RTL Deutschland landen konnte, denn das Kölner Medienunternehmen konnte der Konkurrenz aus Unterföhring, ProSiebenSat.1, die Übertragungsrechte der NFL abluchsen, wo die Spiele seit 2015 im Free-TV ausgestrahlt wurden und für einen nahezu beispiellosen Erfolg standen. Wie RTL am Dienstag bekannt gab, hat man sich die NFL-Rechte ab der Saison 2023/24 gesichert, die am kommenden Wochenende startende diesjährige Saison bleibt damit weiterhin bei ProSieben und ProSieben Maxx sowie bei ran.de zu sehen. Der RTL-Deal umfasst fünf Saisons, also bis ins Jahr 2028, und gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum sowie Luxemburg und Liechtenstein.RTL beziehungsweise Nitro werden ab dem kommenden Jahr bis zu drei Live-Spielen pro Woche ausstrahlen, bei RTL+ gibt es zudem eine zusätzliche wöchentliche exklusive Partie. Ebenfalls Teil des Deals ist die Übertragung des Drafts im kommenden April sowie des „Germany Games“, das in diesem Oktober erstmals in der Münchner Allianz Arena stattfindet. Neben der Regular Season zeigt RTL auch die Preseason-Spiele sowie alle Play-off-Begegnungen und den Super Bowl. Der Pro Bowl wird ebenfalls übertragen. Der Plan von RTL Deutschland sieht vor, für die Berichterstattung die gesamte Reichweite über alle Mediengattungen von TV bis Audio, von Digital bis Print zu nutzen, um neue Zielgruppen zu erschließen.„Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre, das gilt für RTL ebenso wie für NITRO und unser stark wachsendes Streamingangebot RTL+. Diese Investition unterstreicht unseren Anspruch, als Sendergruppe auch in Zukunft in der werberelevanten Zielgruppe führend in Deutschland zu bleiben. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf hochattraktiven Live-Sport aus den USA freuen. Mit der NFL haben wir einen hochprofessionellen, ebenfalls auf Wachstum ausgerichteten Partner. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der erfolgreichsten Profiliga der Welt“, erklärt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television und Chief Content Officer RTL Deutschland.Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News und Chief Journalistic Content Officer RTL Deutschland, fügt an: „Die NFL passt hervorragend in unser vielfältiges Live-Sport-Angebot. American Football, und ganz besonders die NFL, ist laut einer aktuellen AGF-Studie die zweitpopulärste TV-Sportart unter den Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren. Wir freuen uns sehr, zur neuen Heimat der NFL zu werden – im Free-TV, bei RTL+ und auf vielen weiteren unserer Angebote. Wir sind das führende Medienunternehmen in Deutschland über alle Gattungen, diese crossmediale Kraft werden wir ausspielen. Alle Fans dürfen sich auf eine erstklassige Berichterstattung freuen, mit den besten Football-Experten sowohl hinter als auch vor der Kamera.“Neben ProSiebenSat.1 hielt in den vergangenen Jahren auch der Streamingdienst DAZN Übertragungsrechte an der NFL. Dies wird auch weiterhin der Fall sein. Wie der Stream ebenfalls am Dienstag mitteilte, hat man den Vertrag mit der NFL über die demnächst beginnende Saison „langfristig“ verlängert. Über die genaue Laufzeit machte der Streamer keine weiteren Angaben. Teil des Deals bleiben weiterhin alle Thursday, Sunday sowie Monday Night Football Spiele, die kompletten Playoffs und der Super Bowl. Ebenfalls fortgeführt wird die deutsche Konferenz am Sonntagabend, diesowie das amerikanische Pendant. Neu ab der Saison 23/24 ist dann die Übertragung des Eröffnungsspiel sowie zwei exklusive Sonntagsspiele pro Spieltag in der Regular Season.„American Football und die Begeisterung für die NFL sind im deutschsprachigen Raum seit Jahren nachhaltig gewachsen, wozu die starke Partnerschaft von DAZN mit der NFL maßgeblich beigetragen hat. Innovative Formate wie die «ENDZN», die Fans nur auf DAZN erleben können, und die umfangreichste Live- sowie redaktionelle Berichterstattung in deutscher Sprache, machen die NFL zu einer der beliebtesten Ligen der DAZN-Abonnenten. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir sie den Fans noch viele Jahre über DAZN und die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 präsentieren können“, sagt Alice Mascia, CEO von DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz.