Der Katapult-Verlag hat sich die Rechte des polnischen Autors Jakub Zulczyk gesichert. Dieser hat ein neues Werk am Start.

Der polnische Schriftsteller Jakub Zulczyk wurde 1983 in Polen geboren und lebt auch dort. Er beschreibt in seinem Roman "Geblendet von der Nacht" auf dramatische Art und Weise das Leben eines Drogendealers. Gleichzeitig zeichnet er ein sehr dunkles Bild der Stadt Warschau, wie man bisher noch nicht kennt. Der Hauptdarsteller des Buches ist Jakub, ein Kokaindealer, dessen Revier die heißesten Partys der Stadt und die angesagtesten Clubs sind. Sobald die Nacht erwacht, macht sich Jakub auf den Weg, er bewegt sich sicher in der Hauptstadt Polens und beliefert die verschiedensten Kunden mit seiner Ware. Zu seinem großen Kundenkreis zählen berühmte TV-Stars, korrupte Politiker, bedeutende Anwälte und viele mehr.Das Geschäft läuft gut, Jakubs Stammkunden werden mehr. Die Nachfrage nach seinem Kokain ist groß. Geblendet von einer falschen Wahrheit, von Erfolg und Ruhm wiegt sich Jakub in Sicherheit. Zielstrebig bewegt sich Jakub beinahe unsichtbar in den Schatten der Nacht, die ihm Schutz bieten vor der Polizei. Gerade als Jakub sich besonders sicher fühlt und glaubt, sehr erfolgreich zu sein, wendet sich das Blatt. Menschen sterben am Kokain, das sie bei Jakub erworben haben und auch er selbst wird das Opfer eines Verbrechens. Der einst so souveräne und sichere Dealer verliert langsam aber sicher die Kontrolle über seine Geschäfte, über seine Kunden, über die City, die er glaubte, unter Kontrolle zu haben, und über sein ganzes Leben.Jakub versucht mit allen Mitteln, dem Strudel der Gewalt zu entgehen. Wird es ihm gelingen? Die Schatten der Nacht, die ihm einst Schutz für seine Geschäfte geboten haben, verfolgen ihn jetzt selbst auf höchst mysteriöse und unheimliche Weise. Jakub fühlt sich verfolgt, doch kann er seine Verfolger nicht erkennen. Sie scheinen unsichtbar in der Dunkelheit der Nacht zu verschwinden. An jeder Ecke scheint ein Verbrechen oder eine andere Gefahr zu lauern. Ob es Jakub gelingt, den Verbrechen zu entgehen, in der Szene wieder Fuß fassen zu können, und was sein Schicksal ist, beschreibt dieser Roman.