Fehlendes Gastro-Personal kommt bei «Berlin  Tag & Nacht» an

Soap-Check

Eine Geschichte aus dem echten Leben: In der kommenden Woche gerät Bruno mit seinem Restaurant unter Druck, denn er kann einfach keine neuen Mitarbeiter finden.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Malte spricht mit Anette über Petrov – warum er sich vor ihm versteckt und ihn für gefährlich hält. Dabei lässt er seine eigenen dubiosen Geschäfte außen vor. Als der Artikel über Anettes Spedition erscheint, bekommt Malte Panik: Er ist auf dem Foto zu erkennen. Zurecht, denn auch Petrov sieht das Bild. Finn ist zutiefst von seinem Vater enttäuscht und kann sich nicht auf sein Staatsexamen konzentrieren. Bernd bemüht sich, an Finn heranzukommen, und möchte mit ihm reden. Aber Finn weist ihn zurück – er soll sich aus seinem Leben raushalten. Bernd ist tief getroffen. Amelie ist wütend, dass Philip Charlotte nicht geküsst hat. Carla macht ihm klar, dass er ehrlich mit Charlotte reden soll. Philip überwindet sich und spricht Klartext mit ihr – Charlottes Herz ist gebrochen. Hendrik befürchtet, dass Annemarie die Kinder einfach in New York behält. Dörte rät ihm, einen Mediator hinzuzuziehen. Doch Annemarie lehnt das ab und es kommt erneut zum Streit. Plötzlich stolpert Annemarie und zieht sich eine Wunde an der Schläfe zu.Nachdem Paul Christophs Privatermittler beauftragt hat, Josies Vater zu finden, versucht er, sein Handeln vor Constanze zu verbergen. Als diese aber den Kostenvoranschlag des Ermittlers findet, erkennt sie, wie tief Pauls Gefühle für Josie weiterhin sind. Um eine erneute Annäherung zwischen Paul und Josie zu unterbinden, macht Constanze Paul einen Vorschlag. Als Henning Constanze eröffnet, dass er nicht nur in Ninas Weingut investieren, sondern auch mit ihr dorthin gehen will, ist sie schockiert über diese in ihren Augen überstürzte Entscheidung. Als Constanze jedoch merkt, wie glücklich Henning mit Nina ist, springt sie über ihren Schatten und organisiert eine Abschiedsfeier. Um das Misstrauen der Saalfelds zu zerstreuen, entscheidet sich Alexandra zu einem anderen Vorgehen. Durch Erik, der in Alexandras Schuld steht, erfährt Christoph vermeintlich zufällig, was bei den Schwarzbachs vorgeht. Als Christoph Alexandra mit seinen neuen Informationen konfrontiert, erkennt er nicht, dass er in ihre Falle getappt ist. Für die Doppelhochzeit hat sich Gerry etwas Besonderes überlegt: Er will Chantal als Ringträgerin dressieren. Gerry will für das Schwein das Training möglichst realitätsnah gestalten und schnappt sich hierzu ein Körbchen und zwei ringartige Teile, die er bei den Sonnbichlers auf dem Küchentisch findet. Dabei ahnt Gerry nicht, dass die zwei Ringe Ersatzteile einer Küchenmaschine sind, die Alfons dringend benötigt.Sarahs Umzug zu Jenny nach Mainz steht nichts mehr im Wege. Kann sie sich wirklich von ihrem liebgewonnenen Dorf und all ihren Freunden trennen? Schlechte Abwasserwerte bei Kirchleitners - diese Schlagzeile bringt die Brauerei in arge Bedrängnis. Um die neue Kläranlage zu finanzieren, sind Hubert und Uschi auf der Suche nach einem Geldgeber. Die Feuerwehr sichert ihre Unterstützung zu, den Lansinger Weiher mit Frischwasser zu füllen. Doch dafür müssen die Schläuche durch das Grundstück des Wangener Bürgermeisters ...Paco ist getroffen, als Nika ihm nicht verzeihen kann. Aber auch sein eigenes Gewissen wendet sich unerbittlich gegen ihn. Wie wird die Schillerallee auf die Wahrheit reagieren? Cecilia gerät in das Dilemma, zwischen Schwangerschaftsabbruch oder Praktikumsantritt entscheiden zu müssen. Als sie bemerkt, dass ihr Umfeld sie stark beeinflussen will, wächst ihr alles über den Kopf. Benedikt ist froh, als er einen neuen Polier findet.Nathalies doppeltes Spiel fliegt vor Giese auf. In blinder Wut ist er bereit, zum Äußersten zu gehen! Chiara steckt all ihre Emotionen in eine überwältigende EM-Kür. Imani ist bereit, sich damit abzufinden, nicht mehr als Ärztin arbeiten zu können. Doch Finn sieht, wie sehr sie für den Beruf brennt, und will nicht aufgeben.Moritz lässt keinen Zweifel daran, dass er Timothys unmoralisches Angebot verachtet und ihm die Lust auf die Branche vergangen ist. Sunny und Emily sind sich einig: Moritz' Talent darf nicht unbeachtet bleiben. Jessi nimmt Tuner ins Visier: Als sie mitbekommt, dass er zu einer Wohnungsbesichtigung geht, taucht sie "zufällig" dort auf, fädelt ein Gespräch ein und lässt zufällig ein Erinnerungsstück liegen. Aber Tuner scheint nicht zu reagieren.Leonie ist überrascht, als Kaspar morgens mit seiner Tochter Sherin vor ihr steht und sie dringend darum bittet, mal wieder auf sie aufzupassen. Er muss kurzfristig für einen Kollegen im Krankenhaus einspringen. Leonie sagt selbstverständlich zu und freut sich darauf, Zeit mit der Kleinen zu verbringen. Doch als die beiden zusammen Verstecken spielen, nimmt der Tag eine schlimme Wendung: Leonie kann Sherin plötzlich nicht mehr finden und glaubt, dass sie heimlich aus der WG entkommen ist. Eine panische Suchaktion beginnt. Wie wird Kaspar reagieren?Bruno sieht ein, dass er sein Team entlasten muss. Trotz mangelnder finanzieller Mittel will er eine Aushilfe fürs Restaurant einstellen. Von einer Zeitarbeitsagentur lässt er sich daher einige Servicekräfte schicken, die aber so gar nicht Brunos Geschmack und Anforderungen entsprechen. Nachdem er die ersten Kandidaten allesamt vergrault hat, gerät er heftig mit Katy aneinander. Bruno lässt sich wohl oder übel davon überzeugen, dass er ein paar Abstriche machen muss. Doch der nächste Kellner, der zur Probe arbeitet, treibt ihn zur Weißglut. Um sich nicht wieder mit Katy in die Haare zu kriegen, schluckt Bruno seine Wut immer wieder runter. Letztlich ist es aber Katy, die den Typen nicht mehr aushält und dann rausschmeißt. Bei ihrer Suche nach einer guten Bedienung wollen sich Bruno und sie nun lieber etwas mehr Zeit lassen. Es bringt nichts, jemanden einzustellen, der ihnen am Ende mehr Arbeit macht, als dass er ihnen hilft.