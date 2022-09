Primetime-Check

Wie erfolgreich war RTL mit «Take Me Out»? Punktete ProSieben mit einem Spielfilm?

5,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die DFB-Pokal-Partie zwischen Viktoria Köln und Bayern München, 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Die Marktanteile beliefen sich auf 22,8 und 23,5 Prozent. Die achtminütigenerreichten 5,18 Millionen Zuschauer, das sorgte für 20,9 Prozent. Mit 1,28 Millionen jungen Zuschauern verbuchte die blaue Eins 23,1 Prozent.undgenerierten 2,97 sowie 3,20 Millionen Zuschauer, die Gesamtmarktanteile lagen bei 12,2 und 13,7 Prozent. Beim jungen Publikum wurden dieses Mal 5,1 respektive 8,2 Prozent erfasst.undbrachten RTL 1,41 sowie 1,20 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sicherte man sich gute 12,0 und 11,5 Prozent. Über drei Stundenbrachte Sat.1 lediglich 6,2 Prozent in der Zielgruppe. Ab drei Jahren waren nur 0,86 Millionen Zuschauer dabei.Zwei neue-Geschichten spülten 1,08 und 0,95 Millionen zu VOX Zuschauer, die österreichische Serie verbuchte in der Zielgruppe aber nur 3,2 sowie 2,7 Prozent. Bei RTLZWEI unterhielten0,74 sowie 0,78 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 6,3 und 4,5 Prozent. ProSieben strahlteaus, diesen Spielfilm wollten 0,97 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe standen 6,7 Prozent auf der Uhr.lockte 0,73 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, der Sender verbuchte 5,5 Prozent bei den jungen Leuten.