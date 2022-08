«HGTVs Beste»: Collien Ulmen-Fernandes moderiert auch für Home & Garden TV

TV-News

Gemeinsam mit verschiedenen Gästen blickt Collien Ulmen-Fernandes auf die Hightlights des Senders.

Im ZDF steht Ende September der Start der dreiteiligen „ZDFzeit“-Dokuauf dem Plan, die von Collien Ulmen-Fernandes präsentiert wird ( Quotenmeter berichtete ). Wenig später wechselt die Moderatorin ihren Sender und moderiert ab dem 4. Oktober für Home & Garden TV. In der neuen Showbegibt sich Ulmen-Fernandes auf die Suche nach den schönsten Wohnträumen, die der Discovery-Sender zu bieten hat. Angekündigt sind zehn monothematische Ausgaben, die jeweils eine Top10-Liste beispielsweise für die besten Tinyhäuser, Standvillen oder Pools aufstellen.Collien Ulmen-Fernandes wird die Sendung aber nicht allein stemmen, sondern hat sich für jede Sendung prominente Gäste eingeladen. Mit dabei sind unter anderem Sonya Kraus, Ross Antony, Eva Brenner, Natascha Ochsenknecht und Melike Kazar. Mit ihnen diskutiert die Moderatorin die Verwandlungen sowie die Vorher-Nachher-Szenen der entstandenen Wohnträume. Mit Sonya Kraus genießt Collien Gärten und Strandhäuser, mit Ross Antony Blockhäuser und Jackpothäuser, bei Eva Brenner ist ihre Expertise in Sachen Vintage- und Cityhäuser gefragt, Natascha Ochsenknecht fachsimpelt über Pools und Häuser am See und mit Melike Kazar wirft Collien einen Blick in Tiny-und Kleinstadthäuser.«HGTVs Beste», das ab dem 4. Oktober immer dienstags um 21:10 Uhr bei HGTV ausgestrahlt wird, wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery von Regiepapst produziert. Producerin seitens WBD ist Simone Klaus.