«This Is Us» erlebt Quotensprung

Nach zwei Episoden von «Gilmore Girls» hat es die Serie geschafft, endlich mal passable Werte zu liefern. Aber ist das nur ein Strohfeuer?

Es gibt Geschichten, die hören sich unglaublich an. Eine dieser Storys ist diese: Am 10. August 2022 startete der Frauensender sixx die Wiederholung von. Die NBC-Serie, die von 20th Television produziert wurde, erreichte in den Vereinigten Staaten von Amerika Top-Werte. Hierzulande waren zuletzt die Reruns dagegen wirklich unbeliebt.Der Rerun-Auftakt erreichte nur 0,08 und 0,07 Millionen Fernsehzuschauer, sieben Tage später waren nur noch jeweils 0,04 Millionen Zuschauer dabei. Die Marktanteile fielen bei den Werberelevanten sogar auf 0,2 Prozent. Die verantwortlichen Programmplaner reagierten und schoben eine Woche später um 20.15 Uhr eine alte «Gilmore Girls»-Folge ein. Auch das schob die «This Is Us»-Quoten nicht an, bei den Umworbenen fuhr man 0,3 und 0,0 Prozent Marktanteil ein.Eine neue Programmänderung wurde in Unterföhring ausgetüftelt. Am Mittwoch strahlte man zwischen 20.15 und 22.05 Uhr zwei alte-Geschichten aus, die auf 0,12 und 0,11 Millionen Zuschauer kamen. Der Frauensender sicherte sich 0,07 und 0,09 Millionen junge Menschen, die für einen Marktanteil von 1,4 und 1,6 Prozent sorgten. Schließlich folgte eine weitere «This Is Us»-Folge, die überraschend mit 0,11 Millionen Zuschauer auftrumpfte. Mit 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 1,2 Prozent Marktanteil erzielt. Die Fans der Serie freuen sich, wenn dies kein einmaliger Effekt ist.