Comic-Laden

Das Werk, das sich um ein vogelartiges Individuum dreht, wurde von Anna Haifisch entworfen.

Die Graphic-Novel "The Artist" von Anna Haifisch enthält die Bände "The Artist" und "The Artist: Der Schnabelprinz". Das Buch besteht aus insgesamt 200 Seiten und ist in deutscher Sprache geschrieben. Mit viel Liebe nimmst sich die Autorin den Ängsten, Peinlichkeiten und Zumutungen der Künstlerexistenz an. Auf zugleich humorvolle und sehr menschliche und berührende Art und Weise porträtiert Anna Haifisch den Künstlerbetrieb und seine Höhen und Tiefen.Anhand von sprechenden Tierfiguren und in Form von Comics nimmt sich die Autorin mit viel Fingerspitzengefühl dieser Thematik an. Zu einem optischen Genuss tragen die klare Linienführung und die präzisen Farben, welche symbolische Bedeutung haben, bei. Der Hauptdarsteller, ein vogelartiges Individuum, hat den großen Traum, eines Tages ein großer und berühmter Künstler zu werden.Es ist mehr oder weniger erfolgreich in der Kunstwelt, wird aber immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert. Die Folge sind quälende Selbstzweifel. Die Hauptfigur lässt den Leser auf sehr gefühlvolle Art und Weise an seinen Gedanken, seinen Wünschen, Träumen, sowie seinen Ängsten und Zweifeln teilhaben. Das Geschöpf erzählt von seinem Alltag im Atelier, von seinen Erlebnissen und Vorstellungen, seinen Gefühlsschwankungen, seinen Hoffnungen, seinen Enttäuschungen und Freuden. Auf seinem Weg, ein berühmter Künstler zu werden, muss er immer wieder viele Hindernisse überwinden. Er merkt, dass es nicht so einfach ist, seinen großen Traum zu verwirklichen. Auch wenn er immer wieder Rückschläge hinnehmen muss, gibt er nicht auf. Auch wenn ihn bei einem Rückschlag wieder einmal Traurigkeit und Selbstzweifel überfallen, trägt er seinen großen Traum dennoch immer im Herzen. Er ist bereit, dafür viel in Kauf zu nehmen.In seiner Euphorie, ein großer und berühmter Künstler zu werden, stellt er sich einmal als größer und berühmter dar, als er wirklich ist. Im Nachhinein merkt er aber sehr bald, dass Lügen bekanntlich kurze Beine haben und er versucht seinen Fehler zu korrigieren. Ob es ihm gelingt, seinen großen Traum, ein berühmter Künstler zu werden, zu verwirklichen?