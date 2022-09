Podstars

Die Sendung, die bereits lange im Hörfunkprogramm vertreten ist, kann man als ein Programm für Beitragszahler verstehen.

Das «RBB Medienmagazin» informiert seine Zuhörer immer samstags, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr über brisante Themen rund um die deutsche Medienlandschaft. Der Podcast punktet mit aktuellen News und spannenden Diskussionen. Dabei lockert er sein Programm mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Songs auf. Auf der Webseite von radio eins sind vergangene Beiträge im Nachhinein abrufbar.Das «RBB Medienmagazin» hat sich sehr oft dem Privatfunk verschrieben. Dabei beleuchtet er die wichtigsten und häufig recherchierte Aspekte zu diesem Themenbereich. Zuhörer erfahren im Podcast außerdem, wie es um die Zukunft der Sparte bestellt ist und warum sie Rundfunkbeiträge zahlen müssen. Auch der RBB-Skandal um Patricia Schlesinger fand breiten Einzug ins Programm. Doch auch die übrige Medienlandschaft nimmt die Sendung unter die Lupe. Sie geht hierbei unter anderem Fragen zur Entwicklung der Zeitung als Kommunikations- und Unterhaltungsmedium sowie der freien Internetnutzung auf den Grund. Auch komplexere Zusammenhänge werden erläutern, wodurch Zuhörer ein neues Gespür für die traditionelle und neue Medien erhalten. Seinem Namen macht der Podcast somit alle Ehre.Das «RBB Medienmagazin» beschränkt sich mit seinem Programm nicht nur auf Deutschland. Es behält gleichzeitig die Entwicklung im Ausland und länderübergreifende Reaktionen auf deutsche Rundfunkmaßnahmen im Auge. Dadurch liefert der Podcast seinem Publikum umfassende Informationen zur Entwicklung der Medienlandschaft. So geht das Magazin unter anderem auf die Reaktion Ungarns auf die RBB-Krise ein, wobei es obendrein die Rundfunkfinanzierung in Frankreich thematisiert. Auch aktuelle Gesetzeslagen, die den Rundfunk betreffen, spricht der Podcast an.Wer das «RBB Medienmagazin» am Samstagabend verpasst, muss sich nicht mit einer Wissenslücke abfinden. Denn alte Folgen stehen Interessenten auf der Webseite von radio eins zur Verfügung. Sie lassen sich entweder direkt im Browser starten oder aber herunterladen. Eine Sendung hat in etwa eine Größe zwischen 50 und 150 Megabyte. Eine Registrierung oder Anmeldung ist für diesen Schritt übrigens nichts erforderlich - das Programm steht allen Besuchern des Portals kostenlos zur Verfügung. Es enthält übrigens jede Folge eine detaillierte Beschreibung mit Zeitstempeln - dadurch ist es Zuhörern möglich, die für sie interessanten Abschnitte sofort aufzurufen. Selbstverständlich ist es möglich, den Podcast einfach nebenher laufen zu lassen.Beitragszahler, die einen Einblick in die Medienlandschaft und die mit ihr verbundenen Gesetze erhalten wollen, dürfen das «RBB Medienmagazin» nicht missen. Zuhörer dürfen sich bei diesem Podcast über eine ganzheitliche Beleuchtung der Thematik freuen - auch über internationale Entwicklungen bleiben sie im Bilde. Überdies gibt es das Programm kostenlos, wobei sich selbst ältere Folgen im Browser gratis abrufen lassen.