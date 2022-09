Hayu startet zwei neue Serien

TV-News

Der Streamingdienst, der sich auf Reality-TV konzentriert, zeigt im September das neue Format «Real Girlfriends in Paris» sowie die Doku-Serie «Raising a F***ing Star».

Der Streamingdienst aus dem Hause NBCUniversal, Hayu, der sich auf Reality-Fernsehen spezialisiert, hat für den September zwei neue Formate angekündigt. Ab dem 6. September feiert die Seriezeitgleich zum US-Start auch hierzulande ihre Premiere. Im Mittelpunkt stehen sechs junge Frauen aus der französischen Hauptstadt, die sich neben ihrer Karriere auch mit romantischen Rendezvous und unvermeidlichen Konflikten auseinandersetzen müssen.Ebenso neu erscheint am 8. September die Doku-Serie, die sich mit der Möglichkeit des schnellen Ruhms via Social Media beschäftigt. Die Show begleitet vier Familien quer durchs Land und verfolgt die übereifrigen Eltern, wie sie aus ihren Kindern die Stars der nächsten Generation machen wollen.Bereits seit dem 1. September ist die erste Ausgabe des zweiteiligen Reunion-Dramasverfügbar. Zeitgleich zum US-Start ist am 8. September auch die zweite Folge zu sehen. Darin bringen die Frauen aus Dubai die Wüstenhitze nach New York, um sich nach einer turbulenten Saison gegenseitig zu messen. Aktuell strahlt Hayu zudem immer sonntags neue Folgen vonaus. Das Format befindet sich mittlerweile in der 15. Staffel.