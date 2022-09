Katja Krasavice vervollständigt «DSDS»-Jury

TV-News

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice – das ist das Jury-Quartett für die kommende und finale «DSDS»-Staffel.

RTL hat die Jury für die kommende und wohl finale-Staffel komplettiert. Zum Trio aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leonie Burger alias Leony gesellt sich Sängerin, YouTuberin und Autorin Katja Krasavice. Außer Leony stehen damit alle Juroren in direkter Verbindung zu Dieter Bohlen. Lombardi nahm einst bei «DSDS» selbst Teil und wurde von Bohlen gefördert, Krasavice veröffentlichte gemeinsam mit Bohlen und Lombardi in diesem Jahr eine Cover-Version des einstigen Modern-Talking-Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“.„DSDS und ich – Ich freu‘ mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit – von mir aus kann’s sofort losgehen!“, wird Katja Krasavice in einer RTL-Mitteilung zitiert.Krasavice steht jedoch seit Jahren auch auf eigenen Beinen. Sie darf diverse Nummer-1- und Top10-Alben ihr Eigen nennen sowie Millionen Streams bei Spotify. Außerdem zählt sie in den sozialen Netzwerken über sieben Millionen Abonnenten. RTL wird sich sicherlich erhoffen, dass der ein oder andere im kommenden Jahr auch «DSDS» verfolgen wird. Mittlerweile hat RTL auch eine erste Location im Lauf der Staffel bekannt gegeben. So findet der Recall auf Mallorca statt. Zu der Insel hat Dieter Bohlen übrigens auch eine Verbindung, er hat eine Wohnung auf der Urlaubsinsel. RTL verspricht im weiteren Verlauf der Staffel zudem „traumhafte Locations im Paradies“.