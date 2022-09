Joyn zeigt Award Gala des Kölner VideoDays Festival

TV-News

Der Streamingdienst hat eine exklusive Partnerschaft mit dem Festival abgeschlossen und darf bei der Preisverleihung des Content-Creator-Treffens den „Joyn ‚Breaktout‘ Award“ vergeben.

Ab dem kommenden Dienstag, 6. September, findet das zweitätige VideoDays Festival in Köln statt, ein Branchen-Event der Content-Creator-Szene. Teil des Festivals ist auch eine Award Show, für die sich der Streamingdienst Joyn nun die exklusiven Übertragungsrechte gesichert hat. Moderiert wird die Gala von Nadine Hadad, Alina Khani und Marti Fischer. Joyn überträgt das Live-Event am 7. September ab 19:30 Uhr im kostenlosen Livestream. Während des Livestreams wird dann auch Marvin Wildhage zu sehen sein, der als Red-Carpet-Moderator vor Ort ist. Im Anschluss werden in 16 Kategorien wie Lifestyle & Entertainment, Gaming, Best in Streaming, Comedy oder News & Commentary die Preise vergeben.Zudem bietet Joyn auch für Gäste in Köln ein spannendes Paket: eine Joyn Lounge für Networking-Gespräche, eine Joyn Masterclass inklusive Best Case Darstellung und 10.000 Euro Entwicklungsbudget für ein neues Content-Format für den Gewinner des Joyn 'Breakout' Awards der Award Gala.Die Joyn Masterclass findet am Mittwoch von 10:00 bis 10:30 Uhr auf dem VideoDays Festival statt und bietet einen Blick hinter die Kulissen des Joyn Originals «Marvin Undercover» mit Social-Media-Star Marvin Wildhage und Thomas Münzner, dem Vice President Content von Joyn und Dirk Umlandt Producer Fernsehmacher. Ziel ist es für Joyn eine völlig neue Zielgruppe anzusprechen und sich so als attraktive Marke in der Social-Media-Welt zu positionieren.