Neben dem Blockbuster mit Gal Gadot ist am Sonntagabend auch Pierce Brosnan in einem Katastrophen-Film sowie Chris Hemsworth in einem Horror-Streifen in Aktion. Wer gewinnt?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Diana ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind? Zum Kinostart vor fünf Jahren urteilte Quotenmeter: „Auch «Wonder Woman» kann nicht dafür sorgen, dass sich das DC-Universum aus seinem qualitativen Tief befreit. Mit Ausnahme einiger nett inszenierter Nahkampfszenen, ordentlichen Darstellern und ein wenig Humor im Mittelteil ist auch dieser Blockbuster ein mit wenig ansprechendem CGI vollgestopftes, weitestgehend seelenloses und sich viel zu ernst nehmendes Fantasyaction-Spektakel, das seinen feministischen Gedanken vollkommen verfehlt“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der engagierte Vulkanologe Harry Dalton verliert bei einem Vulkanausbruch in Kolumbien seine Freundin Marianne. Geprägt von dem schrecklichen Erlebnis arbeitet der Wissenschaftler noch verbissener als zuvor. Einige Jahre später wird Harry zu dem Vulkan Dante’s Peak nahe der gleichnamigen Kleinstadt gerufen, der allem Anschein nach wieder Aktivität aufweist. In dem beschaulichen Ort trifft der Wissenschaftler auf die attraktive Bürgermeisterin Rachel Wando. Zusammen mit ihren Kindern Graham und Lauren begleitet sie Harry auf den Vulkan, wo der Wissenschaftler den Säuregehalt des Wassers prüfen will. Schon bald fallen Harry die abgestorbenen Bäume des Berges auf. Zudem entdeckt die Gruppe verendete Tiere. Lauren und Graham sowie deren Großmutter Ruth, die auf dem Berg wohnt, machen sich schließlich auf den Weg zu den heißen Quellen des Vulkans. Doch der Plan vom Badespaß im warmen Wasser zerschlägt sich, als Lauren zwei tote Menschen im mittlerweile kochend heißen Wasser treiben sieht. Harry, für den die Ereignisse auf dem Vulkan zweifellos Vorboten eines baldigen Ausbruches sind, teilt seine Befürchtungen dem Stadtrat mit. Dieser jedoch streitet die Gefahr ab, da Dante’s Peak kurz zuvor für seine hohe Lebensqualität ausgezeichnet wurde. Aus Angst, Touristen abzuschrecken, wird die Stadt nicht in Alarmbereitschaft versetzt. Auch Harrys Vorgesetzter, Dr. Paul Dreyfass, hält seine Befürchtungen für übertrieben. Unterstützung erhält der Wissenschaftler jedoch von Rachel. Im Haus der Bürgermeisterin stößt Harry endlich auf den Beweis einer bevorstehenden Eruption: Das Leitungswasser ist voller Schwefel. Die Bürgermeisterin ruft daraufhin die Bevölkerung zur Evakuierung der Stadt auf. Kurze Zeit später bricht der Vulkan aus. Obwohl auf den Straßen ein Durchkommen mit dem Auto aufgrund der panischen Menschen kaum noch möglich ist, schaffen es Harry und Rachel zu deren Haus. Doch die dort vermuteten Kinder sind bereits auf dem Weg, ihre Großmutter vom Berg zu retten. Und der Ausbruch des Vulkans wird immer gewaltiger…Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Fünf Freunde wollen gemeinsam ein entspanntes Wochenende in einer Hütte im Wald verbringen, weit weg von anderen Menschen, ohne Internetempfang oder andere Verbingungen der modernen Welt. Anfangs sieht es tatsächlich so aus, als würden die fünf ein paar schöne Tage verbringen, doch dann stoßen die Freunde auf einen versteckten Eingang zu einem unheimlichen Keller, den sie gemeinsam betreten. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik vor zehn Jahren: „«The Cabin in the Woods» bleibt jedoch nichtsdestotrotz ein besonderes Stück Kinounterhaltung. Allein schon für die außergewöhnliche Grundidee und den in mancher Hinsicht durchaus geglückten Versuch, dem Horrorgenre einige frische Impulse zu geben, gebührt Joss Whedon und Drew Goddard Anerkennung. Viele amüsante und zitatenreiche Einfälle und Anspielungen lassen dabei vor allem die Herzen von Horrorfans und -experten höher schlagen. Dennoch hätte bei diesem grundlegenden Potential in der Tat auch etwas noch Größeres entstehen können.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7