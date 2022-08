«Parasite»-Star gibt mit «Uncle Sam Shik» sein Seriendebüt

Kino-News

Das Drama, das im Jahr 1960 angesiedelt ist, wird demnächst produziert.

Song Kang-ho, bekannt für seine Rolle in dem viermaligen Oscar-Gewinner «Parasite» , hat sich für sein TV-Seriendebüt verpflichtet. Er wird die Hauptrolle in dem von einem Indie produzierten Dramaübernehmen. Das Format ist eine in den 1960er Jahren angesiedelte Geschichte über zwei Männer, ihren Stolz, ihre Gier und ihre Männerfreundschaft, berichten lokale koreanische Medien. Songs Co-Hauptdarsteller wurde noch nicht bekannt gegeben.Die Serie soll unter der Regie von Shin Yeon-shick entstehen, mit dem Song kürzlich die Spielfilme «Coweb» und «One Win» gedreht hat. Beide Filme haben die physische Produktion abgeschlossen, sind aber noch nicht veröffentlicht worden. Bei der Serie soll es sich um ein Drama mit zehn Episoden handeln, das von Slingshot Studio produziert wird. Ein Sender- oder Streaming-Partner wurde noch nicht bekannt gegeben.Song ist derzeit auf koreanischen Kinoleinwänden in «Emergency Declaration» zu sehen. Der Film debütierte 2021 in Cannes, ist aber einer von vielen, die ihren Startplatz verloren haben. "«Uncle Sam Shik» ist die Hauptfigur der Serie mit einer komplexen Geschichte", sagte die Produktionsfirma Slingshot laut koreanischen Medien. "Wir erwarten, dass Song Kang-ho diese Figur mit großer Lebendigkeit zum Leben erwecken wird."