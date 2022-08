RTL ist mit Diana besser

Quotennews

Am Abend vor dem Todestag von Prinzessin Diana sendeten Sat.1 und RTL Spezial-Formate in die Primetime. Besser lief es für Köln.

Auch über 20 Jahren nach dem Tod der Princess of Wales, Diana, ranken sich viele Unklarheiten und Mythen um die einstige Adelsträgerin. Grund genug, um einen Tag vor ihrem Todestag bei zwei Sendern die Primetime zu bespielen. Sat.1 setzte am Dienstagabend auf, bei RTL gab es. Ob nun derartige Formate auch 20 Jahre nach dem tragischen Tod einer Person über den Äther produziert werden müssen, sei dahingestellt, die Quoten geben den Programmmachern zumindest dahingehend recht, dass eine gewisse Aufmerksamkeit weiterhin besteht.Bei Sat.1 schalteten zu «Die Ära Diana» 1,03 Millionen Zuschauer und damit 4,4 Prozent des gesamten TV-Marktes ein, die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb mit 0,28 Millionen Umworbenen und demnach einem Marktanteil von 5,2 Prozent eher wenig erfolgreich. Bei RTL lief es da mit dem «Kampf der Prinzessinnen» deutlich besser. Es sollten zur Primetime 1,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren einschalten, Umworbene konnte das Format 0,43 Millionen mobilisieren, wodurch sich Marktanteil von insgesamt 7,1 Prozent und 7,9 Prozent am Zielgruppen-Markt ergaben.Doch mit einem Format war es nicht getan: Sat.1 legte ab 22:30 Uhr mit der Biografienach. Es sollten 0,39 Millionen Zuschauer und 0,11 Millionen Werberelevanten dranbleiben, die Marktanteile sanken gnadenlos auf 3,4 und 3,9 Prozent. Nachdem RTL zugeschaltete hatte, übernahm in Köln. Hier verweilten 0,92 Millionen Fernsehzuschauer und 0,2 Millionen Umworbene, die Marktanteile sanken auch hier auf 6,9 und 6,1 Prozent.