Sundance will wieder Publikumsverkehr

Die Fernsehmesse in den Bergen möchte wieder Zuschauer zum Event zulassen.

Nach zwei Jahren ausschließlich virtueller Vorführungen wird das Sundance Film Festival im Jahr 2023 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Das Fest der besten Indie-Filme, das vom 19. bis 29. Januar stattfindet, wird seine digitale Komponente nicht aufgeben. Es wird eine hybride Präsenz beibehalten, die es Filmfans, die nicht in der Lage sind, den Berg nach Park City, Utah, zu erklimmen, ermöglicht, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die neuesten Arthouse-Filme werden jedoch erst im weiteren Verlauf des Festivals zu sehen sein.In der Vergangenheit wurden die Filme erst nach ihrer Premiere zugänglich gemacht. Zum Abschluss des Festivals 2023 werden an einem Wochenende die Filme gezeigt, die in Sundance die höchsten Preise gewonnen haben. Diese werden am 28. und 29. Januar sowohl persönlich als auch online gezeigt."Wir freuen uns darauf, die Sundance-Community für das Sundance Film Festival 2023 zusammenzubringen, um das unabhängige Filmschaffen zu feiern. Nach zwei Jahren der Trennung ist es unsere Priorität, uns persönlich wieder zu treffen und gleichzeitig dem Publikum im ganzen Land über den Online-Zugang mutige neue Filme zu präsentieren", sagte Joana Vicente, CEO des Sundance Institute. "Wir haben das diesjährige Festival auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus den vergangenen Jahren konzipiert – unter Berücksichtigung der Traditionen, die in der Vergangenheit von Bedeutung waren, aber auch mit Blick auf die Zugänglichkeit für das Publikum und die Erweiterung der Plattform, die wir unseren Filmemachern bieten."