Ben Kingsley macht bei neuer Disney+-Serie mit

US-Fernsehen

Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer Wonder-Man-Serie. Noch gibt es kaum Informationen.

Ben Kingsley steht kurz davor, die Rolle des Trevor Slattery in der kommenden-Serie von Marvel Studios bei Disney+ zu übernehmen. Bereits im Juni wurde bekannt, dass die Serie in Arbeit ist. Sie wird sich auf die Marvel-Figur Simon Williams, auch bekannt als Wonder Man, konzentrieren.In den Comics ist Williams der Sohn eines wohlhabenden Industriellen, dessen Unternehmen durch die Konkurrenz von Tony Starks Stark Industries in Schwierigkeiten gerät. Williams nimmt daraufhin ein Angebot des Bösewichts Baron Zemo an, das ihm ionische Superkräfte verleiht, darunter Superkraft und Langlebigkeit. Nachdem er mehrmals gegen die Avengers gekämpft hat, schließt sich Wonder Man schließlich deren Reihen an.Die Rückkehr von Kingsley in der Rolle des Slattery untermauert die Vermutung, dass die Serie eine Hollywood-Satire sein soll, da Slattery ein gescheiterter Schauspieler ist und Wonder Man in den Comics Schauspieler und Stuntman war. Wie genau Kingsley in die Handlung der Serie eingebunden wird und in wie vielen Episoden er auftauchen wird, wird noch geheim gehalten, aber Quellen sagen, dass er eine wichtige Rolle spielen wird.