Jeff Bezos dankt «Herr der Ringe»-Machern

Unter anderem soll Bezos immer wieder Vorschläge zur Serie unterbreitet haben, die die Verantwortlichen ablehnten.

Amazon-Chef Jeff Bezos bedankte sich bei den-Showrunnern Patrick McKay und John D. Payne bei der britischen Premiere der Amazon-Prime-Video-Serie am Dienstagabend – dafür, dass sie seine Anmerkungen zur Serie ignoriert haben."Der Traum eines jeden Showrunners – und ich meine jeden Showrunner – ist es, vom Gründer und Vorstandsvorsitzenden Anmerkungen zu Drehbüchern und frühen Kürzungen zu erhalten", scherzte Bezos bei der Vorstellung der ersten beiden Episoden der Serie im Odeon Luxe Kino am Leicester Square. "Sie haben das geliebt. Ich muss Ihnen beiden dafür danken, dass Sie zugehört haben, wann immer es geholfen hat, aber vor allem muss ich Ihnen dafür danken, dass Sie mich genau in den richtigen Momenten ignoriert haben."Bezos verriet auch, dass es Vorbehalte gab, McKay und Payne, die zusammen nur eine Handvoll Filme gedreht haben, für die Regie der atemberaubend teuren Blockbuster-Serie auszuwählen: "Eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, war, auf dieses relativ unbekannte Team zu setzen. Einige Leute haben unsere Wahl sogar in Frage gestellt. Aber wir haben etwas Besonderes gesehen. J.D., Patrick, ich danke euch, dass ihr das auf euch genommen und euch voll eingesetzt habt. Ihr alle hier im Publikum werdet gleich sehen, dass wir die richtige Wahl getroffen haben."