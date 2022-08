Chris Rock könnte die Oscars moderieren

Köpfe

Laut Informationen des Schauspielers wurde er darum gebeten die Preisverleihung zu präsentieren.

Nachdem er bei der diesjährigen Oscar-Verleihung von Will Smith auf der Bühne geohrfeigt wurde, behauptet Chris Rock, die Akademie habe ihn gebeten, die Preisverleihung im nächsten Jahr zu moderieren.Bei einem Auftritt in Phoenix, Arizona, am 28. August sagte Rock dem Publikum, dass er das Angebot abgelehnt habe, berichtet ‚The Arizona Republic‘. Der Komiker scherzte, dass seine Rückkehr zu den Oscars so wäre, als würde man Nicole Brown Simpson bitten, "zurück ins Restaurant zu gehen" – eine Anspielung auf den Mordprozess gegen O.J. Simpsons Ex-Frau, die ihre Brille in einem italienischen Restaurant liegen ließ, bevor sie getötet wurde.Während seiner 90-minütigen Stand-up-Comedy-Show sagte Rock, dass die Oscar-Verleihung weh tue und erinnerte daran, dass Smith den Boxer Muhammad Ali in dem Film «Ali» von 2001 spielte. "Er ist größer als ich", sagte Rock bei der Show. "Der Staat Nevada würde einen Kampf zwischen mir und Will Smith nicht genehmigen."