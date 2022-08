«Spiderwick Chronicles»: Joy Bryant macht mit

US-Fernsehen

Die Serie wurde unter anderem schon mit Christian Slater besetzt.

Die kommende TV-Serieauf Disney+ hat Joy Bryant besetzt. Bryant gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Lyon Daniels und Noah Cottrell sowie Christian Slater. Die Serie basiert auf der beliebten gleichnamigen Buchreihe von Tony DiTerlizzi und Holly Black.In der Serie werden die Zwillingsbrüder Jared (Daniels) und Simon Grace (Cottrell) zusammen mit ihrer Schwester Mallory in eine alternative, fantastische Welt gezogen, nachdem sie New York verlassen haben und nach Michigan in ihr heruntergekommenes Elternhaus – das Spiderwick Estate – gezogen sind, zusammen mit ihrer Mutter.Bryant wurde als Helen Grace gecastet. Helen wird als klug, liebevoll und stark beschrieben. Nach ihrer Scheidung zieht Helen mit ihrer Familie aus ihrem Haus in Brooklyn auf das Anwesen ihres Großvaters Arthur Spiderwick in Michigan. Als Mutter von drei Teenagern tut sie alles, was sie kann, um für ihre Familie zu sorgen, während sie gleichzeitig versucht, ihrem Sohn Jared zu helfen, seine psychischen Probleme zu überwinden.