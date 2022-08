«Live PD»: A&E verklagt Reelz

US-Fernsehen

Man habe es mit Produktpiraterie zu tun, teilte A&E mit.

A&E hat eine Klage eingereicht, um dem konkurrierenden Sender Reelz die Ausstrahlung vonzu verbieten, das angeblich ein eklatanter Abklatsch seiner eigenen Sendungist. Beide Sendungen zeigen Live-Aufnahmen von Polizeieinsätzen, beide werden von Dan Abrams moderiert und beide werden von der gleichen Firma produziert.A&E setzte «Live PD» – eine seiner meistgesehenen Sendungen – im Juni 2020 ab, als die Proteste gegen den Mord an George Floyd in Minneapolis ihren Höhepunkt erreichten. Reelz hat seine Version der Sendung letzten Monat vorgestellt. In der Klage argumentiert A&E , dass «On Patrol: Live» fast jeden Aspekt des Formats der eigenen Sendung kopiert, bis hin zu bestimmten Schlagwörtern. Die Reelz-Sendung nimmt sogar den alten Sendeplatz von «Live PD» ein."AETN hat jedoch niemals seine Rechte zur Erstellung von Episoden von «Live PD» aufgegeben oder abgetreten und hat auch niemanden autorisiert, abgeleitete Programme auf der Grundlage von «Live PD» zu erstellen, außer als Auftragsarbeiten", heißt es in der Beschwerde.