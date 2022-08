Daniel Stern spielt bei «For All Mankind» mit

US-Fernsehen

Der Schauspieler, den man aus «Kevin – Allein zu Haus» kennt, wird in der vierten Staffel mitwirken.

Daniel Stern wurde für eine Rolle in der vierten Staffel vonbei Apple verpflichtet. Die Nachricht kommt etwa einen Monat nachdem das Format für Runde vier verlängert wurde. Die Produktion der neuen Staffel ist bereits angelaufen.«For All Mankind» ist eine alternative Geschichtsserie, die erforscht, was passiert wäre, wenn das globale Weltraumrennen nie geendet hätte. Die Serie zeigt eine Welt, in der sich NASA-Astronauten, Ingenieure und ihre Familien im Zentrum außergewöhnlicher Ereignisse wiederfinden, die durch das Prisma einer alternativen Zeitlinie betrachtet werden – einer Welt, in der die Sowjetunion die USA im Rennen zum Mond schlägt.Stern wird als Eli Hobson, der neue Administrator der NASA, zur Serie stoßen. Als ehemaliger CEO der Autoindustrie hat er die Aufgabe, die Behörde ins 21. Jahrhundert zu führen – eine Herausforderung, die viel größer ist, als er erwartet hat. Zur Besetzung der Serie gehören Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña und Wrenn Schmidt.