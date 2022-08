Amazon zeigt zweimal Bayern und dreimal Dortmund

TV-News

Obwohl aus der Bundesliga in dieser Saison erstmals fünf Teilnehmer in der UEFA Champions League vertreten sind, zeigt Amazon Prime Video lediglich drei von ihnen live. Einmal ist auch Europapokalsieger Frankfurt zu sehen.

Die Gruppen-Spiele bei Prime Video in der Übersicht:

Die neue Fußball-Saison hat Fahrt aufgenommen, Bundesliga-Serienmeister FC Bayern München wurde bereits von vielen als quasi unbesiegbar hochstilisiert, nur um dann am vierten Spieltag Unentschieden gegen den Zweitplatzierten Borussia Mönchengladbach zu spielen. Fußball bleibt ein schnelllebiges Geschäft, in dem nur wenig Planungssicherheit besteht. Sicher im Terminkalender können sich nun aber Fans der Spitzenklubs eintragen, wann ihre Mannschaften bei welchem Sender zu sehen sind, wenn sie in der UEFA Champions League antreten. Die Auslosung fand in der vergangenen Woche statt und brachte einige spannende Duelle hervor.In diesem Jahr stellt die Bundesliga sogar fünf Teilnehmer, denn mit Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen haben sich vier Teams über die Bundesliga qualifiziert, Eintracht Frankfurt löste das Ticket für die Königsklasse durch den Triumph in der Europa League. Wie im Vorjahr strahlt DAZN nahezu alle Spiele des Wettbewerbs aus, einzig ein Spiel am Dienstag wird von Prime Video übertragen. Der Amazon-Streamingdienst hat nun die Partien gewählt.Dabei fällt auf, dass man auf Spiele von RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen verzichtet hat. Stattdessen zeigt man drei Spiele von Borussia Dortmund. Los geht es kommenden Dienstag bereits ab 18:00 Uhr mit dem Aufeinandertreffen gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen. Auch die beiden Heimspiele am 4. und 5. Spieltag gegen den FC Sevilla und Manchester City werden gezeigt. Champions-League-Sieger von 2020 Bayern München wird zweimal übertragen – die Heimspiele gegen den FC Barcelona (2. Spieltag) und gegen Inter Mailand (6. Spieltag). Eintracht Frankfurt wird dagegen nur einmal zu sehen sein, im Heimspiel gegen Gruppenfavorit Tottenham Hotspur (3. Spieltag). Damit steht auch fest: Amazon Prime Video verzichtet auf weite Reisen durch Europa. Moderator Sebastian Hellmann sowie dessen Experten-Crew um Matthias Sammer melden sich stets aus deutschen Stadien.Dienstag, 6. September, Übertragung ab 18:00 Uhr, Spielbeginn ab 18:45 UhrBorussia Dortmund gegen FC KopenhagenDienstag, 13. September, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 UhrFC Bayern München gegen FC BarcelonaDienstag, 4. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 UhrEintracht Frankfurt gegen Tottenham HotspurDienstag, 11. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 UhrBorussia Dortmund gegen FC SevillaDienstag, 25. Oktober, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 UhrBorussia Dortmund gegen Manchester City FCDienstag, 1. November, Übertragung ab 20:00 Uhr, Spielbeginn ab 21:00 UhrFC Bayern München gegen Inter Mailand