Primetime-Check

Wie lief es für den ZDF-Krimi «Laim und das Hasenherz»? Konnte «Die Höhle der Löwen» und «Wer wird Millionär?» etwas dagegensetzen?

Das gefragteste Programm am Montag war der ZDF-Krimi, den um 20:15 Uhr 4,74 Millionen Menschen sehen wollten, woraus ein Marktanteil von resultierte. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern waren 0,41 Millionen dabei, sodass der Mainzer Sender auf durchschnittliche 7,3 Prozent kam. Dasinformierte danach 2,68 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 11,8 und 5,7 Prozent. Zwei-Folgen ließen die Werte dann völlig einbrechen. Von 1,12 Millionen ging es runter auf 0,85 Millionen, der Gesamtmarktanteil bewegte sich nur noch bei 6,3 und 8,0 Prozent. Bei den Jüngeren standen miserable 2,5 und 2,9 Prozent zu Buche.Im ersten gab esundzu sehen. Der Themenabend lockte zunächst 2,77 Millionen Menschen an, was 11,2 respektive 11,8 Prozent Marktanteil entsprach. Die Talksendung mit Frank Plasberg verbuchte dann 10,4 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den Jüngeren waren noch 8,8 Prozent drin. Diewaren mit 2,90 Millionen Zuschauern um 22:15 Uhr das beliebteste Programm der blauen Eins an diesem Abend. Die Marktanteile kletterten auf 14,7 und 11,7 Prozent.Beim Privatfernsehen strichmit 3,30 Millionen Zuschauern das größte Publikum ein. Das Quiz bescherte RTL einen Marktanteil von starken 13,3 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 0,65 Millionen Umworbene für ordentliche 11,6 Prozent Sehbeteiligung.undverfolgten ab 22:15 Uhr 1,94 und 1,38 Millionen Menschen. Auf dem Gesamtmarkt war das Ergebnis mit 9,3 und 8,9 Prozent leicht rückläufig, in der Zielgruppe brachte man es auf 8,6 und 10,1 Prozent. VOX setzte derweil aufund unterhielt 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit Marktanteilen von 7,0 und 14,5 Prozent darf der Kölner Sender sehr zufrieden sein. Deutlich unzufriedener ist man dagegen in Grünwald, wo RTLZWEI angesiedelt ist. Dort musste man sich mit einer Reichweite von 0,32 Millionen zufriedengeben. Die Rankingshowholte sehr schwache Marktanteile von 1,3 Prozent bei allen und 2,5 Prozent beim werberelevanten Publikum.Bei ProSieben gab es die Dokumentationzu sehen, für die sich 0,69 Millionen Zuschauer interessierten. Mit Marktanteilen von 2,8 Prozent bei alle und 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen darf ProSieben zufrieden sein. Ganz anders Sat.1:sorgte zwar für 1,15 Millionen Zuschauer, doch in der Zielgruppe fiel man mit 4,3 Prozent Marktanteil deutlich zurück. Kabel Eins flog derweil miterfolgreich und sammelte eine Million Zuschauer. Die Marktanteile lagen mit 4,3 Prozent bei allen und 4,7 Prozent bei den Jüngeren über den Senderschnitten.