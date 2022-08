RTL Deutschland: Ingrid Heisserer folgt auf Alexander Glatz

Köpfe

Ingrid Heisserer wird ab September neue CFO in Köln. Zudem wurde Xenia Meuser als Personalleiterin ernannt.

Anfang Juli war bekannt geworden, dass der bisherige Chief Financial Officer (CFO) Alexander Glatz RTL Deutschland zum 31. August verlassen wird, um sich nach über 22 Jahren bei der RTL Group neuen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen. Nun ist seine Nachfolge geklärt. Wie das Unternehmen am Montagmorgen bekannt gab, wurde Ingrid Heisserer zur neuen CFO ernannt. Heisserer, die seit 2021 als CFO Österreich und Deutschland beim Kosmetikhersteller L'Oréal tätig ist, wird ihre Stelle bei RTL Deutschland am 1. Dezember antreten. Heisserer arbeitet bereits seit der Jahrtausendwende für L'Oréal und bekleidete zahlreiche Führungspositionen im Finanzbereich des Unternehmens. Dabei arbeitete sie unter anderem in Deutschland, Frankreich, Russland und Brasilien. Zuvor startete sie ihre Karriere beim US-amerikanischen Büromöbelhersteller Steelcase.Weiterhin hat RTL Deutschland auch eine neue Personalchefin vorgestellt. Xenia Meuser, derzeit Senior Vice President (SVP) Attract & Retain und Brand & Marketing bei New Work, wird ab 25. Oktober 2022 neue Chief Human Resources Officer (CHRO) von RTL Deutschland. Vor ihrem Wechsel im Jahr 2013 zum börsennotierten Unternehmen New Work SE (ehemals Xing SE) arbeitete sie im Personalbereich von Tchibo sowie für die Otto Group.Thomas Rabe, CEO der RTL Group und Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, sagt über die neuen Kolleginnen in der Geschäftsführung: „Mit der Berufung von Ingrid Heisserer und Xenia Meuser in die Geschäftsführung von RTL Deutschland gehen wir den nächsten Schritt zur weiteren Stärkung des Führungsteams von RTL Deutschland unsere größte Geschäftseinheit. Die RTL Group setzt auch ihren Kurs fort, das Top-Management des Konzerns breiter und diverser aufzustellen.“Rabe weiter: „Ingrid Heisserer ist eine strategisch denkende, wachstumsorientierte Finanzexpertin. Sie verfügt über vielfältige internationale Führungserfahrung in der Konsumgüterindustrie und hat sich profunde Kenntnisse des Werbegeschäfts aus Kundensicht angeeignet. Xenia Meuser deckt das gesamte Spektrum des modernen und internationalen Personalmanagements ab. Sie ist Expertin für Kultur- und Organisationsentwicklung, Talent Management und Employer Branding und verfügt zudem über langjähriges Wissen zu den Anforderungen der Tech-Branche. Ingrid Heisserer und Xenia Meuser sind hervorragend qualifiziert, die digitale Transformation von RTL Deutschland aktiv mitzugestalten. Ich wünsche ihnen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.“