«Die Höhle der Löwen» mit starkem Staffelstart

Die VOX-Gründershow verzeichnete zum Auftakt der neuen Runde einen Marktanteil von 14,5 Prozent in der Zielgruppe. «Guidos Deko Queen» startete mit einem Rekord in eine neue Staffel.

Bei VOX stand am Montagabend der Start der zwölften-Staffel an, den 1,67 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Damit lag man zwar etwas unter dem Niveau der vorangegangenen neun Frühjahrs-Episoden, die im Schnitt 1,94 Millionen Zuschauer verfolgten, allerdings gilt es die naturgemäß reichweitenschwächeren Sommermonate miteinzuberechnen. Auf dem Gesamtmarkt fuhr der Sender mit der roten Kugel damit einen Marktanteil von starken 7,0 Prozent ein. Noch besser lief es in der Zielgruppe.Die Staffelpremiere, bei der Ralf Dümmel und Georg Kofler gemeinsam die Start-ups der Kandidaten bewerteten, sahen 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige. Ideen, wie „Pagopace“, ein Ring, mit dem man weltweit kontaktlos bezahlen kann, oder das Reinigungsmittel für Obst und Gemüse, lemonist, sorgten für eine Einschaltquote von grandiosen 14,5 Prozent beim werberelevanten Publikum. Auch mit diesem Ergebnis konnte «DHDL» an die Werte aus dem Frühjahr anschließen, die mit durchschnittlich 14,4 Prozent beziffert wurden.Auch am Nachmittag gab es einen Staffelneustart.ging in die dritte Runde. Das Motto der Auftaktwoche lautete „Gut gemustert“ und lockte 0,45 Millionen Zuschauer ab 16:00 Uhr zu VOX . Der Marktanteil belief sich auf ordentliche 5,1 Prozent. Mit 0,17 Millionen werberelevanten Zuschauern markierte der Kölner Sender hervorragende 11,3 Prozent Sehbeteiligung in dieser Gruppe und sicherte sich einen neuen Allzeit-Bestwert für die Sendung. Im Vorlauf sorgte Guido Maria Kretschmer mitfür 0,41 Millionen Zuschauer und Markanteile von 4,9 Prozent bei allen und sehr starken 12,3 Prozent in der Zielgruppe. Der Zielgruppenwert ist das beste Ergebnis seit über zwei Jahren. Auch um 14:00 Uhr fuhr VOX miteine zweistellige Einschaltquote ein, es wurden 11,1 Prozent gemessen. Um 17:00 Uhr warwar ebenfalls erfolgreich. Die Brautkleid-Sendung sahen 0,69 Millionen Interessierte, auf dem Gesamtmarkt wurden 6,5 Prozent ausgewiesen, in der Zielgruppe bewegte man sich bei tollen 9,0 Prozent.