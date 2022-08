Leipzig feiert Schützenfest und schwache Quoten

Quotennews

Die vorletzte Partie der ersten Runde des «DFB-Pokals» sorgte beim ZDF am Abend für magere Quoten.

Es bewahrheitet sich immer wieder: Fußball zieht immer. Oder auch nicht! Der, von dem bisher eine Partie der ersten Runde live im Ersten übertragen wurde, wartet bisher noch auf Top-Quoten. Am 01. August schauten ordentliche, jedoch keinesfalls grandiose, 3,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren im Ersten der Partie «1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt» zu, der Marktanteil lag damit bei 13,2 Prozent. Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ließen sich damals 0,87 Millionen definieren, auch hier lag der Anteil am Markt bei guten 15,7 Prozent.Zwei Partien aus der ersten Runde des deutschen Pokals fehlten noch, das ZDF konnte am gestrigen Abend die Partie «Teutonia 05 Ottensen - RB Leipzig» übertragen. Dabei waren 2,77 Millionen Zuschauer, wovon sich wiederum 0,48 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft zuschreiben ließen. Damit schaffte das ZDF einen insgesamt durchschnittlichen Abend, die Marktanteile lagen bei 11,8 Prozent am gesamten TV-Markt und 8,7 Prozent am Markt der jüngeren Zuschauer.Die Schwächen des Fußball-Abends werden bei dem Blick auf andere Formate deutlich.holte am Vorabend 2,86 Millionen Zuschauer nach Köln,waren um 19:30 Uhr beim ZDF 2,93 Millionen Zuschauern im Gesamten erfolgreicher. Selbst im direkten Vergleich am Abend konnte das Zweite keinen Sieg feiern.holte ab 21 Uhr starke 4,16 Millionen Zuschauer und 16,4 Prozent am TV-Markt,war zuvor mit 4,55 Millionen Zuschauern das erfolgreichste Format des gesamten Tages. Hier lag der Marktanteil bei 18,8 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war für die «Pokal-Partie» kein Volltreffer drin, der Tagessieg ging hier an, das sich 1,01 Millionen jüngere Zuschauer sichern konnte.