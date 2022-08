«Grill den Henssler»: Jana Ina Zarrella folgt auf Mirja Boes

TV-News

Im Herbst soll es fünf neue Folgen geben.

Mit fulminanten 10,7 Prozent Marktanteil ging am vergangenen Sonntag die bislang erfolgreichste Sommer-Special-Staffel vonseit 2016 zu Ende. Mit dem Staffelfinale verabschiedete sich nicht nur Steffen Henssler vorläufig aus dem VOX-Programm, sondern auch Jurorin Mirja Boes von dem Kochformat. Sie wolle sich verstärkt auf ihr Bühnen-Programm konzentrieren, wie es hieß ( Quotenmeter berichtete ). Nun ist ihre Nachfolge geklärt.Wie VOX am Dienstag bekannt gab, wird Jana Ina Zarrella auf Mirja Boes folgen und an der Seite von Reiner Calmund und Christian Rach die Gerichte der Kandidaten sowie des Starkochs bewerten. Damit steht auch fest, dass «Grill den Henssler» fortgesetzt wird. Für den Herbst sind fünf neue Folgen der ITV-Studios-Germany-Produktion geplant, die wie gehabt von Laura Wontorra moderiert werden.„Ich freue mich unglaublich auf die Jury Tätigkeit bei «Grill den Henssler» – auf Steffen Henssler, meine Jury Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte. Ich durfte selber schon drei Mal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen“, freut sich Zarrella über ihre neue Aufgabe.