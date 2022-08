«Wir werden groß!» ist wieder da!

Quotennews

Nachdem VOX bereits den Weg in den Kindergarten und danach in die Schule begleitet hatte, ist «Wir werden groß!» zurück im Programm.

Erstmals sendete VOX im April 2019 - damals ging es noch darum, Kindern bei ihrem Weg in den Kindergarten zu begleiten. Zuvor bekannt waren die ProtagonistInnen aufund. Es ging weiter mit dem Weg in die erste Klasse und nachdem sich das Format nicht schlecht geschlagen hatte, verkündete VOX, dass daraus ein Langzeit-Doku-Projekt werden solle. Mitist das Format nun erstmals wieder zurück im Programm. Es geht jedoch vorerst nicht um einen weiteren Schritt in Sachen Schule oder Ausbildung, die Kinder sollen sich, schon aus dem Namen der Reportage abzulesen, allein in einem Haus versorgen und organisieren können.Wirkliche Aufmerksamkeit erhascht VOX jedoch mit dem Konzept nicht. Lediglich 0,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren konnten gestern vor die Fernseher bewegt werden, der Marktanteil lag bei schwachen 2,4 Prozent. Auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte nicht wirklich überzeugen. Mit 0,34 Millionen Umworbenen gelangen immerhin 6,2 Prozent am entsprechenden Markt.Sowohlals auchundwar am VOX-Tag erfolgreicher als die Primetime, zumindest in Sachen Gesamtreichweite. Ab 17 Uhr holte «Zwischen Tüll und Tränen» 0,6 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent Marktanteil, ab 18 Uhr übernahm «First Dates» mit 0,6 Millionen Zuschauern, jedoch mit nur 4,3 Prozent am Markt und ab 19 Uhr steigerte «Das perfekte Dinner» die Reichweite auf 0,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte wieder auf 5,0 Prozent. Immerhin konnten die 0,34 Millionen Umworbenen von «Wir werden groß!» für den Tagesbestwert bei VOX sorgen.