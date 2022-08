Sat.1 fragt Scholz & Co.: «Kannste regieren?»

TV-News

Etwa ein Jahr nach der Bundestagswahl hakt Sat.1 bei den Regierungsverantwortlichen nach. Bei der Fortsetzung von «Kannste Kanzleramt?» wird Armin Laschet von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ersetzt.

Für Sat.1 war die Familien-Wahlsendungim vergangenen Jahr durchaus ein Erfolg, als Schulkinder den Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ihre Fragen stellten. Damals sahen rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl 1,08 Millionen Menschen zu, was in der Zielgruppe zu guten 8,9 Prozent Marktanteil führte. Senderchef Daniel Rosemann kündigte bereits im Juni eine Fortsetzung des Formats an – allerdings unter dem NamenNun hat man mit dem 22. September, erneut ein Donnerstag, einen Sendetermin gefunden. Wie im Vorjahr stellen sich erneut Olaf Scholz und mittlerweile Außenministerin Annalena Baerbock den Fragen der Kinder.Neu mit im Line-up wird Gesundheitsminister Karl Lauterbach sein, der die Kinder zusammen mit Baerbock im Klassenzimmer besucht. Scholz lädt die Heranwachsenden dagegen ins Kanzleramt ein. Produziert wird «Kannste Regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule» von der Redseven Entertainment.