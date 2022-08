ZDF setzt am Samstag auf Fußball und Basketball

TV-News

Am Nachmittag zeigt der Mainzer Sender das WM-Quali-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei und danach eine ausführliche Zusammenfassung der Basketball-EM.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war in den vergangenen Wochen und Monaten in aller Munde, begeisterten die Nationalspielerinnen bei der Europameisterschaft doch ein Millionen-Publikum. Der große Coup mit dem EM-Sieg gelang zwar nicht, doch das Turnier sorgte deutschlandweit für große Begeisterung für den Frauenfußball. Fast 18 Millionen Zuschauer und Marktanteile von fast 65 Prozent beim Gesamtpublikum und 71 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beim EM-Finale gegen England unterstreichen die Euphorie.Das ZDF möchte diese Welle weiter reiten und hat sich die Übertragungsrechte am WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen die Türkei am kommenden Samstag, 3. September, gesichert. Der Mainzer Sender steigt um 14:30 Uhr in die Übertragung ein, Sven Voss moderiert zusammen mit Expertin Turid Knaak aus dem Mainzer Studio. Vor Ort in der türkischen Millionenstadt Bursa in der Timsah-Arena ist Norbert Galeske, der die Partie ab 14:45 Uhr kommentiert. Sollte Serbien sein Gruppenspiel gegen Portugal am Freitagabend verlieren, könnten die DFB-Frauen mit einem Sieg gegen die Türkinnen bereits das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland lösen.Bereits am morgigen Donnerstag beginnt in Deutschland die Basketball-Europameisterschaft. Alle Spiele des Turniers werden von Magenta Sport, dem Dienst der Deutschen Telekom, übertragen. Doch auch Free-TV-Zuschauer werden am Samstag einen Eindruck davon erhalten. Im Anschluss an die Fußball-Übertragung aus der Türkei folgt eine Zusammenfassung des EM-Auftakts der deutschen Mannschaft gegen Bosnien-Herzegowina aus Köln. Reporter ist Daniel Pinschower.