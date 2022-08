«Narumol & Josef» legen noch im September bei RTLZWEI los

TV-News

Das Paar aus «Bauer sucht Frau» möchte sich erneut das Ja-Wort geben. Die beiden planen diesmal eine Hochzeit nach thailändischer Tradition.

RTLZWEI bleibt seinem Sendekonzept am Mittwochabend treu und setzt auch ab Ende September weiter auf Doku-Soaps rund um bekannte Familien. Stand im Juni noch Daniela Katzenberger im Mittelpunkt, dreht sich derzeit alles um die Großfamilie der Wollnys. Ab dem 28. September nimmt RTLZWEI dann auch Narumol und Josef in die Senderfamilie auf. Das aus «Bauer sucht Frau» bekannte Paar ersetzt die zu Kabel Eins abgewanderten Reimanns.Von der neuen Sendungsind zunächst vier Ausgaben geplant, die ab dem 28. September immer um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Die Folgen der Benstar-Media-Produktion sind sieben Tage vor Ausstrahlung als Preview im Premium-Bereich auf RTL+ verfügbar, im Anschluss an die Ausstrahlung sind sie 30 Tage lang kostenlos abrufbar.Der Grünwalder Sender verspricht eine romantische Geschichte, denn Narumol und ihr Bauer Josef möchten sich erneut das Ja-Wort geben – diesmal nach thailändischer Tradition, was ein langersehnter Traum für Narumol ist. Der große Tag wird aber nicht in Thailand, sondern auf dem Bauernhof in Oberbayern stattfinden. Die Doku-Soap begleitet die Hochzeitsvorbereitungen des Paares, außerdem stellt Narumol ihre Heimat und Familie vor.