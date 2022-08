Mediawan steigt bei «Zorro»-Reboot ein

International

Seit dem 25. Juli laufen bereits die Dreharbeiten für, ein Live-Action-Reboot der einstigen Filmreihe mit Antonio Banderas. Die Produktion, die vom spanischen Unternehmen Secuoya Studios verantwortet werden, sollen noch bis Jahresende in Spanien andauern. Doch hinter den Kulissen gibt es Neuigkeiten: So ist das französische Distributionsunternehmen Mediawan Rights an Bord, um die Serie international zu vertreiben. «Zorro» ist für den US-amerikanischen sowie lateinamerikanischen und spanischen Markt von Amazon Prime Video geplant.„Wir sind stolz darauf, der internationale Vertrieb dieser kraftvollen und originellen neuen Version von «Zorro» zu sein, einem ikonischen und zeitlosen Helden“, sagte Valérie Vleeschhouwer, Geschäftsführerin von Mediawan Rights, und fügte hinzu, dass die Serie „den Ehrgeiz des Unternehmens, starke und High-End-Produktionen weltweit zu unterstützen“ unterstreiche. Charles Touboul, Head of Content for Scripted bei Mediawan Rights, beschrieb die Serie als „eine Ursprungsgeschichte um diesen emblematischen Helden, die nicht nur die Codes des Franchise respektiert“, und sagte, sie biete „ausgearbeitete Handlungsstränge mit zeitgenössischer Relevanz, starke weibliche Charaktere, Popkultur-Referenzen… Ganz zu schweigen von den spektakulären Szenen in jeder Folge!“Der Neustart, geschrieben von Carlos Portela («Velvet Collection»), hievt den Helden mit dem Degen fast zwei Jahrzehnte nach seiner letzten Live-Action-Adaption zurück auf eine große Bühne. John Gertz, Gründer von Zorro Productions und Produzent der Filmtitel «Die Maske des Zorro» und «Die Legende des Zorro», ist ausführender Produzent der Serie. In derselben Funktion agiert auch Sergio Pizzolante, Präsident von Secuoya Studios Commercial & Distribution, zusammen mit Andy Kaplan bei KC Global Media und Jesús Torres und Glenda Pacanins bei NoStatusQuo Studio.Die Hauptrolle übernimmt Miguel Bernardeau, bekannt für seine Rolle in der spanischen Erfolgsserie «Elite», neben der mexikanischen Schauspielerin Renata Notni, die Lolita Marquez spielen wird. Dalia Xiucoatl, Emiliano Zurita und Joel Bosqued komplettieren die Besetzung. Regie führt Javier Quintas («Haus des Geldes»). Die Serie spielt in Los Angeles der 1830er Jahre.