«Morning Show»: Auch Tig Notaro ist dabei

In den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche neue Stars angekündigt.

Tig Notaro wird in der dritten Staffel voneine wiederkehrende Rolle übernehmen. Die «One Mississippi»-Schöpferin und -Hauptdarstellerin wird Amanda Robinson darstellen, die Stabschefin von Firmenchef Paul Marks (gespielt von Jon Hamm). Zu den weiteren bereits angekündigten Darstellern gehören Hamm und Nicole Beharie sowie Julianna Margulies.In Staffel zwei erlebten die Zuschauer, wie das «The Morning Show»-Team nach dem Chaos, das Alex (Jennifer Aniston) und Bradley (Reese Witherspoon) angerichtet hatten, wieder auf die Beine kam und sich in ein neues UBA und eine Welt im Wandel begab, in der Identität alles ist und die Kluft zwischen dem, was man darstellt, und dem, was man wirklich ist, ins Spiel kommt.Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden gehören ebenfalls zum Cast von Aniston und Witherspoon. Zu den Neuzugängen für Staffel zwei gehören Greta Lee, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino und Margulies.