«Harley Quinn» bekommt eine vierte Runde

US-Fernsehen

Die Animationsserie darf auch weiterhin bei HBO Max für Unruhe sorgen.

wurde bei HBO Max für eine vierte Staffel verlängert. Neben der Verlängerung gab der Streamer auch bekannt, dass Sarah Peters, die seit Staffel eins für die Serie schreibt und als beratende Produzentin fungiert, zur ausführenden Produzentin befördert wurde und die Aufgaben der Showrunner von den Machern Justin Halpern und Patrick Schumacker übernehmen wird."Wir sind begeistert, dass HBO Max die Geschichte von Harley und Ivy fortsetzen will", so Halpern und Schumacker in einer Erklärung. "Und wir sind ebenso begeistert, dass die nächste Staffel bei Sarah Peters als Showrunnerin und Ceci Aranovich als Leiterin der Animationsproduktion in besten Händen sein wird, denn beide haben die Serie mit ihrer Brillanz von Anfang an stark beeinflusst."Das Format konzentriert sich auf die titelgebende Anti-Heldin (gesprochen von Kaley Cuoco), die sich von ihrem missbräuchlichen Freund, dem Joker (Alan Tudyk), trennt, um als unabhängige Schurkin an der Seite von Poison Ivy (Lake Bell) ihren eigenen Weg zu gehen. In Staffel drei schmieden die beiden, die nun eine romantische Beziehung führen, einen Plan, um Gotham zu zerstören und in ein Pflanzenparadies zu verwandeln.