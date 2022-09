«House of the Dragon»-Co-Showrunner geht

US-Fernsehen

Miguel Sapochnik wird nicht mehr die Geschicke der zweiten Staffel leiten.

Miguel Sapochnik, Co-Showrunner, ausführender Produzent und Regisseur von, verlässt die HBO-Serie noch vor der zweiten Staffel. Die Serie, ein Prequel zu HBOs Megahit «Game of Thrones», wurde kurz nach ihrer Premiere für eine zweite Runde verlängert.Sapochnik wird weiterhin als ausführender Produzent an der Erfolgsserie beteiligt sein, aber sein Star-Co-Showrunner Ryan Condal wird nun der alleinige Showrunner sein. Darüber hinaus hat Sapochnik einen First-Look-Deal mit HBO abgeschlossen, um neue Projekte mit dem Premium-Anbieter zu entwickeln. Sapochnik führte bei mehreren hochgelobten Episoden von «Game of Thrones» Regie, darunter "Hardhome" und "The Battle of the Bastards", bevor er bei der Entwicklung der Vorgängerserie half. Alan Taylor, ein weiterer Star aus «Game of Thrones», ist nun bei «House of the Dragon» als Regisseur und ausführender Produzent für die zweite Staffel an Bord."Miguel Sapochnik hat in der ersten Staffel von «House of the Dragon» großartige Arbeit geleistet und den unverwechselbaren Look und die Atmosphäre der Serie geschaffen", so HBO in einer Erklärung. "Diese Serie hätte ohne ihn nicht so entstehen können. Wir hätten Miguel gerne in der gleichen Rolle weiterbeschäftigt, aber wir sind begeistert, dass er in dieser neuen kreativen Funktion weiter mit uns zusammenarbeitet. Mit Alan Taylor verbindet uns eine jahrzehntelange Beziehung, und wir freuen uns, dass er sich Ryan und dem übrigen talentierten Team anschließt."