Snapchat stoppt eigene Shows

Vermischtes

Das soziale Medium befindet sich in einem schwierigen Zeitraum.

Snap Inc. kündigte an, dass es 20 Prozent seiner Belegschaft entlässt, um die Kosten einzusparen – fast 1.300 Stellen werden gestrichen –, und dass das Unternehmen die Finanzierung von Originalserien einstellen und mehrere andere Projekte beenden wird. Mit dem weitgehenden Ausstieg von Snap aus dem Geschäft mit Originalinhalten "werden wir uns in Zukunft auf Inhalte konzentrieren, die von unseren Partnern und Kreativen erstellt werden", so das Unternehmen der Präsentation der Pläne.Snap hat Dutzende von Originalserien für den Discover-Bereich der Snapchat-App finanziert, darunter Shows mit Charli und Dixie D'Amelio, Megan Thee Stallion, Stephen Curry, Ryan Reynolds, Simone Biles, Will Smith und Addison Rae. Die erste Originalserie war «Good Luck America», eine tägliche Politik- und Nachrichtensendung, die von Peter Hamby moderiert wurde und 2015 debütierte – und das ist das Projekt, von dem Snap sagte, dass es weiterhin produziert wird, "als Teil unseres fortlaufenden Engagements, den Snapchattern vertrauenswürdige Nachrichten zu bieten."Im Rahmen einer Umstrukturierung ernannte Snap Jerry Hunter, zuvor Chefentwickler, zum COO. Er wird die Monetarisierungsbemühungen sowie die Teams für Wachstum, Partnerschaften und Inhalte, AR Enterprise sowie kleine und mittlere Unternehmen leiten und auch weiterhin die Ingenieurteams führen, die ihm derzeit unterstellt sind. Dies geschieht, nachdem Netflix die beiden Top-Werbefachleute von Snap – Chief Business Officer Jeremi Gorman und VP of Sales Peter Naylor – abgeworben hatte, um die Werbebemühungen zu leiten, während Netflix sich darauf vorbereitet, im Jahr 2023 ein werbegestütztes Streaming-Angebot zu starten.