VOX lockt Publikum freitags ins «spanische Dorf»

Außerdem erhält «Die Höhle der Löwen» mit «Paartherapie – Now or Never» demnächst einen neuen Lead-out.

Erstmals im Februar 2022 unter dem Arbeitstitel «Das 1-Euro-Dorf» angekündigt, hat VOX nun einen Sendetermin für die Doku-Soapgefunden. Der Kölner Sender zeigt das sechsteilige Format ab dem 30. September immer freitags ab 20:15 Uhr. Schauplatz der Reportage-Reihe ist das kleine spanische Bergdorf Rubite, das renovierungsbedürfte Häuser günstig an Deutsche verkauft, damit diese als Gegenleistung mit ihren Geschäftsideen das Dorf wiederbeleben. Das Problem: Es gibt mehr Interessenten als Häuser. Die Kandidaten müssen somit den Dorfrat mit ihren Ideen überzeugen, um einen Platz in dem 100-Seelen-Dorf ohne Supermarkt zu erhalten.Während VOX am Montagabend bereits mit «Die Höhle der Löwen» bereits bestens versorgt ist, hat man dennoch ein neues Format für das anschließende Spätprogramm angekündigt. Ab dem 26. September wird man gegen 23 Uhr eine Doppelfolge der Reportage-Reihezeigen, von dem Format sind insgesamt sechs Folgen geplant. Präsentiert wird die Sendung von der Sexualmediziner und Psychotherapeutin Stephanie Kossow. Vier Paare werden bei ihrer Paartherapie begleitet, dabei stehen Themen wie der unerfüllte Kinderwunsch, der 2. Anlauf, zu viel Nähe oder der Verlust als Individuum im Vordergrund. «Paartherapie» soll Möglichkeiten aufzeigen, wie man Schwierigkeiten in der Partnerschaft besprechen und anschließend gemeinsam lösen kann.Zwei Tage zuvor füllt VOX seine Samstag-Primetime einmal mehr mit einer mehrstündigen Dokumentation. Die vierstündige Sendung dreht sich um das Musik-Genre Schlager.begleitet zehn Schlagerstars, wie Mia Julia, Maite Kelly, Ben Zucker oder Andreas Gabalier, auf ihrem Weg zurück in die Normalität nach der Corona-Pandemie. VOX verspricht „exklusive Einblicke in das private und berufliche Umfeld der Musiker“.