Sat.1 gibt Fahrplan vor: Neues Design, «Promi Big Brother» Ende des Jahres

TV-News

Außerdem hat der Sender einen Starttermin für «Doc Caro» gefunden. Im Winter soll Jörg Draeger gegen die Fußball-WM aufs Ganze gehen.

Etwas mehr als zwei Monate nach der jährlichen Programmvorstellung für die Werbekunden, den Screenforce Days, hat Sat.1 am Donnerstag seinen weiteren Fahrplan für das Programm der kommenden Monate vorgestellt. Bereits über andere Wege kommuniziert waren die Starts von(4. September, immer sonntags um 17:20 Uhr),(jeweils 6. September, immer dienstags um ab 20:15 Uhr), dieim Baumarkt und am Bio-Regal (8. bzw. 15. September),(21. September, immer mittwochs um 20:15 Uhr) sowie(22. September) und das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro.Noch im September feiert Carola Holzer alias Doc Caro ihre Sat.1-Premiere. Ihre Doku-Reihe, in der sie ein Jahr lang mit der Kamera in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen und im ADAC-Rettungshubschrauber begleitet wurde, wird ab dem 29. September an sechs Donnerstagen ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Am 3. Oktober kehrtins Programm am Montagabend zurück. Weniger konkret fiel dagegen die Terminierung vonaus. Die neue Staffel wird im Oktober am Sonntagvorabend zu sehen sein.mit Jörg Draeger und Daniel Boschmann wird nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr erneut dreimal im Dezember ausgestrahlt. Ob die Quoten dann erneut bis in den zweistelligen Bereich vordringen können, bleibt abzuwarten, schließlich läuft in diesem Zeitraum auch die Fußball-WM in Katar. Zudem feiertseine zehnte Jubiläumstaffel am Ende des Jahres. Ein konkreter Sendetermin wurde jedoch nicht genannt. Im Winter soll auch, der selbsternannte „Paradigmenwechsel“ am Nachmittag, starten. Auch hier fehlt von einem konkreten Datum jede Spur.Einen Wechsel in der Senderoptik wird dagegen bereits ab heute sichtbar. Der bereits im Juni angekündigte neue Claim „Es gibt noch viel zu sehen“ soll Sat.1 auch optisch etwas verändern. Statt bislang sieben Farben gibt es von nun an weniger Farben im Auftritt des Senders. Man beschränkt sich auf die Farben Lila und Petrol. Der Sat.1-Ball bleibt hingegen farblich so, wie er ist. Aber er soll mit mehr und neuen Logo-Animationen deutlich lebendiger werden.„Sat.1 geht seinen Weg in diesem Herbst klar weiter. Wir wollen Menschen informieren und unterhalten, die schon einige Lebenserfahrungen gemacht haben und sich zugleich darauf freuen, was ihnen die Zukunft bringt. Darauf fokussieren wir unsere Programme“, erklärt Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann die Programmstrategie, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Weiter sagt er: „ Diese Ausrichtung wollen wir mit unserem Redesign und unserem neuen Claim unterstützen: ,Es gibt noch viel zu sehen' in Sat.1."