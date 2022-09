«Ninja Warriors Germany» werden jünger

TV-News

In der neuen Staffel, die noch im September starten wird, sind auch Athleten ab 16 Jahren zugelassen.

RTL hat für die siebte Staffel voneinen Starttermin gefunden. Die erste von elf neuen Folgen wird am Freitag, den 30. September, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Dabei gibt es in den Episoden eine Neuerung, die das Teilnehmerfeld betrifft, denn nun sind auch Athleten ab 16 Jahre zugelassen. Bislang mussten die Teilnehmer mindestens volljährig sein.In der siebten Staffel gibt es fünf Vorrunden mit jeweils etwa 50 Athleten, zwei Halbfinal-Shows, zwei Finalshows und je ein Prominenten-Special und ein „4-Nationen-Special“ mit internationalen Teams aus den USA, Israel und Australien. Der zu absolvierende Parcours wurde erneut in den Kölner MMC Studios aufgebaut, wobei es auch hier eine Neuerung gab. erstmals gibt es einen Auftrittstunnel, durch den die Kandidaten auf die Start-Plattform gehen können. Ebenfalls neu ist, dass in zwei Shows jeweils ein Athlet aus dem Publikum mitmachen darf, der oder die sich an eins der Hindernisse wagt und 1.000 Euro plus eine Wildcard für die nächste Staffel bekommt, sollte die Hürde erfolgreich genommen werden.Im Gegensatz zu neuen Hindernissen, wie der Brillen-Weg, der Wand-Sprung oder die V-Formation, bleiben die Gesichter vor der Kamera vertraut. Jan Köppen und Frank Buschmann kommentieren die Läufe, während sich Laura Wontorra vom Parcours meldet. Der sendungsbegleitende Instagram-Live-Talkmit Daniel Hock wird ebenso fortgesetzt. Den Anfang macht ein Special mit Jan Köppen zur Einstimmung auf die neue Staffel bereits am 22. September um 20:00 Uhr live auf dem Instagram-Account von «Ninja Warrior Germany».