Primetime-Check

Wie schlug sich «The Voice of Germany» bei ProSieben? Punktete «Hartes Deutschland» in der hessischen Metropole Frankfurt?

mit „Unter Verschluss“ sicherte dem ZDF 3,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, danach waren 3,48 Millionen Zuschauer beimdabei. Die Marktanteile lagen bei 16,1 sowie 15,8 Prozent, bei den jungen Menschen standen 7,5 sowie 8,1 Prozent auf der Uhr.füllte die ProSieben-Primetime, das Format brachte 2,22 Millionen Zuschauer und fabelhafte 15,1 Prozent in der Zielgruppe.Miterreichte Sat.1 0,85 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen waren nur 6,4 Prozent möglich.brachte 1,00 Millionen Zuschauer zu RTL , die Fernsehstation sicherte sich 7,8 Prozent bei den Umworbenen.Eine neue Ausgabe vonwar bei 0,81 Millionen Zuschauern beliebt, das Format verbuchte gute 6,9 Prozent.war in Frankfurt unterwegs und war mit 5,1 Prozent erfolgreich. 0,57 Millionen Zuschauer waren dabei. Bei VOX gab es, der Spielfilm erzielte 1,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 7,5 Prozent in der jungen Zielgruppe.